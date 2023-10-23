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TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI | TAB Gıda borsada ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?

TAB Gıda'nın halka arz edilmesinin ardından sonuçlar, yatırımcı ve vatandaşlarla paylaşıldı. Burger King, Sbarro, Arby's, Usta Dönerci gibi ün yapmış yemek markalarını bünyesinde barındıran TAB Gıda'nın halka arzının ardından arama motorlarında sorgulanan 'TAB GIDA halka arz sonuçları, TAB Gıda borsada (BIST) ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi? ' sorularının cevabını ve TAB Gıda halka arz detaylarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 12:40
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TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI | TAB Gıda borsada ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?

TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz edilmesinin ardından yatırımcıların büyük ilgiyle takip ettikleri ve uzun yıllardır Türkiye'de yatırımlarını devam ettiren TAB Gıda halka arzının sounçları yayımlandı. Peki TAB Gıda BIST'te ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi? İşte detaylar...

TAB GIDA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

TAB Gıda'nın Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü Özgür Çetinkaya, halka arz öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"18-19-20 Ekim'de 130 lira L sabit fiyatla talep toplamamızı gerçekleştireceğiz. 26 Ekim'de İstanbul Borsası'nda gong törenimizi gerçekleştireceğiz"

TAB GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

TAB Gıda'nın halka arz sonuçları başlığıyla yayımlanan metninde şu ifadelere yer verildi:

"TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 18-19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Şirket'in 1 TL nominal payları 130,00 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 52.500.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda,

Yurt İçi Bireysel ve Grup Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 2,1 katı ve

• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 4,2 katı talep toplanmıştır.

Halka arzda planlanan tahsisatın toplam 2,5 katı talep toplanmıştır.

Halka arz sonucunda, 4.943.543 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 5.673 adedi Grup Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar ve 246 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 4.949.462 yatırımcıya dağıtım yapılmıştır.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dağıtılan Pay Miktarı (Bireysel Yatırımcı Grubu): 4.943.543 katılım ~ 9 LOT (1170 TL)"

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