BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Ekim bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

23 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

20.00 Karagümrük - Adana Demir 20.00 Trabzonspor - Alanyaspor

20:00 Gençlerbirliği - Altay

22:00 Tottenham - Fulham

22:00 Valencia - Cadiz

19:30 Udinese - Lecce 21:45 Fiorentina - Empoli

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