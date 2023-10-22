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YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | ÖSYM YDS/2 sonuç sorgulama

ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS'nin 2. oturumunu 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavdan alackları puanı bir an önce öğrenmek isteyen adaylar arama motorlarında 'YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM YDS/2 sonuç sorgulama' araştırmaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 11:41 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 12:11
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YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | ÖSYM YDS/2 sonuç sorgulama

YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavı YDS'nin 2.'si olan Sonbahar Sınavı'nda sonuçlar için geri sayım devam ediyor. Binlerce adayın birbiriyle yarıştığı sınava katılan adaylar, YDS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte detaylar...

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2023 YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Ekim Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2023-YDS/2) sonuçları, 7 Kasım Salı günü açıklanacak.

YDS/2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

2023 YDS/2 SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

YDS/2 SORU KAĞIDI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin, sonuçların açıklanmasının ardından YDS/2 oturumunun soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yüzde 10'unun da erişime açması bekleniyor.

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