KIŞ AYLARINDA CİLT BAKIMI - Kış aylarında cilt bakımı nasıl olmalı? Cildi taze tutmak için ne yapılmalı?

Kış aylarıyla birlikte cilt problemleri de kapımızı çalıyor. Soğuk havaların cilde etkisi oldukça büyük. Soğuk havanın ve rüzgarın etkisi ile derinin koruyucu yüzeyi bozulur ve deriden su kaybı artar bu da cilt kurumalarına yol açar. Cilt kuruluğu çatlaklara, kızarmalara ve tahrişlere sebep olur. Cilt problemlerinin farkına varmak atılan ilk adımlardan biridir.

CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

Yapılan en büyük hatalardan biri çok sıcak suyla duş almak. Duş alınan suyun sıcaklığı 35°C'yi geçmemeli ve uzun süre duşta kalınmamalı. Banyo yaparken kullanılan temizlik ve vücut bakımı ürünlerinin doğru seçimine de özen gösterilmelidir. Kurutucu etkilerinden dolayı sabun ve şampuanın cilde teması kısa olmalıdır. Aksi halde cilt kuruluğunu arttırmış oluruz.

Cilde nem desteği sağlanmalı, cildin koruyucu bariyeri korunmalı ve güçlendirilmeli. Bunun için sabun, alkol, paraben ve renklendirici katkı maddesi içermeyen nazik bir temizleme jeli kullanılmalı. Cildi derinlemesine nemlendirmek için zengin ve temiz içerikli, besleyici bir nemlendirici tercih edilmeli. Cildinize uygun nemlendirici tercihi yaparken dermatoloji doktorundan yardım almanız faydalı olacaktır.

PEELİNG, SERUM VE MASKELER KULLANIN

Soğuk havaların etkisiyle kuruyan cilde haftada bir kez uygulandığı takdirde peeling yapılabilir. Peeling işlemi cildi ölü derilerden arındırır, gözenekleri temizler ve kan dolaşımının hızlanmasını sağlar. Cilt tipinize uygun içerikleri zengin bir peeling size iyi gelecektir. Bunun yanında maske ve serumlar kullanmanız yararınıza olacaktır.

Güneş kremleri ve koruyucularını kullanmaktan vazgeçmeyin. Güneşin zararlı UV ışınları kış aylarında da etkilidir. Güneş koruyucuları kullanmak kış aylarında bile cildinizi parlak, ışıltılı ve pürüzsüz tutmanıza yardımcı olacak. Cildi nemli tutmak için soğuk kış mevsimi boyunca bu rutini devam ettirin.

EL, AYAK VE DUDAKLARINIZI NEMLİ TUTUN

El, ayak ve dudak bakımı kış aylarında bakımına dikkat etmemiz gereken noktalardan biridir. Çok sık el yıkamak tahrişlere sebep olabilir. Elleri yıkamak için kullanılan sabunların nemlendirme özelliği olması ve her yıkama sonrasında ellere gliserin, vazelin, lanolin içeren nemlendirici krem uygulanması kış aylarında oldukça önemlidir. Dudaklar da soğuk havanın etkisi ile kurup çatlayabilir. Bu yüzden dudak bölgeleri için koruyucu bir film etkisi sunan nemlendirici bir krem uygulayın.

BOL SU İÇMEYİ VE SAĞLIKLI BESLENMEYİ İHMAL ETMEYİN

Cildi kış soğuğundan korumak ve oluşacak tahrişe karşı cilde doğru bakımı uygulamak oldukça önemlidir. Cildin kurumasıyla su kaybı meydana gelecektir. Su kaybını azaltmak ve önlemek için sıvı tüketimini artırmak çok önemlidir. Günde 1,5 - 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Kahve, alkol, çay ve meyve suyu gibi farklı sıvı gıdalar tüketmek cildin su ihtiyacını karşılayamaz ve su kaybına neden olurlar. Bunlar yerine çorba ve bitki çayı tüketebilirsiniz.

Kış aylarında yetişen meyve ve sebzeleri bolca tüketilmesi gerekir. Portakal, mandalina, kivi gibi meyveler bol bol C vitamini içerir. C vitamini almak cildin daha genç ve diri kalmasını sağlar ayrıca doğal antioksidan görevi görür. Balık ve kurutulmuş meyveler tüketimi E ve D vitamini için önemlidir. Badem, ceviz, fındık, fıstık, Antep fıstığı, kivi, rezene, ıspanak cilt için mükemmel E vitamini kaynaklarındandır.