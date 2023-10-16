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CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ - 29 Ekim Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak

Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere verilecek 5 bin TL değerindeki ikramiye için bekleyiş sürüyor. Kasım ayında hesaplara yatacağı bilinen 29 Ekim ikramiyesinde son dakika haberleri de önemle takip ediliyor. Dul ve yetim aylığı, Evde Bakım Maaşı alanlara da ödenmesi beklenen emekli ikramiyesinin kapsamı, ödeme tarihleri ve ne zaman yatacağı merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 12:01 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 12:20
CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ - 29 Ekim Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak

CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ | Emekli ikramiyesi, bu yıl üçüncü kez, Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı dolayısıyla emeklilere 5.000 TL olarak ödenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından 'halka sesleniş' konuşmasında duyurduğu 29 Ekim emekli ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında 'Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 29 Ekim emekli ikramiyesi hangi ay, ayın kaçında yatar?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, emeklilerle birlikte dul ve yetim maaşı alan kişilere de verilecek. Ancak emekli olduğu halde çalışan kişiler, ikramiye hakkından yararlanamayacak. Kabine Toplantısı ardından halka seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyesinin kimlere verileceği hakkında yaptığı açıklamada, "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz." ifadelerine yer verdi.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANA EMEKLİ PROMOSYONU VERİLECEK Mİ?

5.000 TL tutarındaki Cumhuriyet Bayramı emekli promosyonu, dul ve/veya yetim maaşı alan kişiler için de ödenecek. Ancak sigortalı kişinin emekli maaşının yalnızca bir kısmını alabilen dul ve yetimler, maaş ile aynı oranda promosyon alacak.

DUL VE YETİMLERE KAÇ TL PROMOSYON VERİLECEK?

Dul ve yetim aylığı, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanmaktadır. Vefat eden sigortalının eşinin hiç bir geliri olmaması durumunda yüzde 50 veya yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alınabiliyor. Öte yandan ölen babanın kızı dul maaşı alan tek kişiyse alacağı miktar maaşın yüzde 50'sidir. Ölen babanın kızı dul maaşı alan tek kişi değilse ve kardeş, anne gibi maaşa bağlanan bir başka aile üyesi varsa alacağı miktar yüzde 25'tir.

EVDE BAKIM MAAŞI ALANA EMEKLİ PROMOSYONU VERİLECEK Mİ?

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramu emekli ikramiyesi alacak. Birden fazla emekli aylığı alanlara tek ikramiye ödenecek. Dul ve yetim aylığı alanlara ise Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana ödeme yapılacak. Evde bakım maaşı alanların ise emekli ikramiyesi alacağına dair açıklama henüz yapılmadı.

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, emeklilerle birlikte dul ve yetim maaşı alan kişilere de verilecek. Ancak emekli olduğu halde çalışan kişiler, ikramiye hakkından yararlanamayacak. Cumhuriyet'in ilanının 100. yıldönümü sebebiyle verilecek olan emekli ikramiyeleri, Kasım ayının ortasında ödenecek. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda 29 Ekim emekli ikramiyelerine ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmek için kasım ayının ortasında ödenecek şekilde, bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödemesi yapmayı kararlaştırdık. Enflasyon farkıverefah payı düzenlemelerini yılbaşında vereceğiz. Emeklilerimizle aldığımız kararın tekrar hayırlı olmasını diliyorum."

29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ HANGİ AY, AYIN KAÇINDA YATAR?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı tarih hakkında da bilgilendirmede bulunan Başkan Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi. Bu kapsamda 29 Ekim emekli ikramiyesinin 1-15 Kasım 2023 tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

EYT'LİLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

EYT düzenlemesi ile emekli olan ve emekliliğinin ardından çalışmaya devam etmeyen vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesinden yararlanabilecek. Ancak EYT'li olup çalışmaya devam eden kişilere ikramiye ödemesi yapılmayacak.

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