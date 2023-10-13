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TTK KURA ÇEKİMİ 2023 Türkiye Taşkömürü 2 bin işçi kura sonuçları

Türkiye Taşkömürü 2 bin personel alımı kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. TTK kura çekimi Youtube aracılığı ile adaylara canlı yayınlanacak. Kura çekimi ile ilgili detaylı bilgileri edinmek isteyen adaylar, "TTK işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu? TTK asil - yedek isim listesi yayınlandı mı?" sorgularını gerçekleştiriyor. Peki, 2023 TTK kura çekimi hangi kanalda? Nasıl ve nereden izlenir?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 18:02
TTK KURA ÇEKİMİ 2023 Türkiye Taşkömürü 2 bin işçi kura sonuçları

TTK 2 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI - 2 bin personel alımı yapacak olan Türkiye Taşkömürü, kura çekimi ile asil ve yedek listesini belirleyecek. TTK, Youtube canlı yayın kura çekimi ile kazanan isimleri açıkladıktan sonra, 1500 kişi sağlık kontrolüne girecek. Peki, TTK kura çekimi nerede ve ne zaman yapılacak? TTK kura çekimi nasıl izlenir? TTK kaç işçi alacak? İşte tüm detaylar...

TTK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından 25-30 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan TTK 2 bin işçi alımı Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinde gerçekleşecek. Kura çekimi ardından sonuçlar açıklanacak. Zonguldak için 13 Ekim Cuma günü kura çekimi yapılacak.

TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Zonguldak TTK 1500 işçi alımı kurası 13 Ekim Cuma günü saat 14.00 itibarıyla Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor Salonu'nda başladı. 1500 kişilik alım canlı yayın ile takip ediliyor.

TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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