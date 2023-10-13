KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (13 Ekim 2023)

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Başta telefon olmak üzere tüm teknolojik aletlerin bağımlı olduğu elektrik, kesinti yaşanması halinde büyük mağduriyetler yaratırlen İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımından sorumlu şirket BEDAŞ, vatandaşların mağduriyetini gidermek ve önlem almaları adına planlı kesintileri öncesinde haber veriyor. Peki Küçükçekmece 'de bugün hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak? İşte İşte BEDAŞ Küçükçekmece 13 Ekim Cuma günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler...

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ÇEŞME, 1235., HALKALI, KATİP, SEDA ÇIKMAZI, İPEK sk / İNÖNÜ mah 1.MUTLU, 1.ÜZÜM, 1235., 1302., 2.BARIŞ, HAKAN, HALKALI, HELVACI, KEKLİK, PLEVNE, SAKİN, SALKIM, SEVİMLİ, İSTİKLAL, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 13/10/2023 00:01:00 - 13/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI, OYAK SİTESİ 2. KISIM sk bölgelerinde 13/10/2023 00:01:00 - 13/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.YENİYOL, 1.ÇİÇEK, 1.İNCİRLİ, 1407., 1429., 1430., 1431., 1432., 1433., 1434., 2.SAKARYA, 4.PAPATYA, 5.AKASYA, GÜLER, KARAGÜL, KÖMÜRCÜ YOLU, ORDU, PARK, SÖĞÜTLÜ, YARIMBURGAZ, YENİ MEKTEP, ŞEHİT ERDAL ÇINAR, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 13/10/2023 09:00:00 - 13/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.EĞRİ, 1.FEVZİ ÇAKMAK, 1.KAZIM KARABEKİR, 1.KÖMÜRCÜ YOLU, 1.MUZ, 1.SÜMER, 1.YILMAZ, 1.ZEYTİN, 2.ATATÜRK, 2.MERT, 2.PINAR, 2.VİŞNE, 2.ÇAMLIBEL, 5.HÜRRİYET, 5.YILDIRIM, AK, AĞAÇLI, DİK, FAHRİ, KOÇLAR, KİBAR, MAVİ, PINARBAŞI, TİMURLENK, YOKUŞ sk bölgelerinde 13/10/2023 10:00:00 - 13/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ TARİHÇE

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) sorumluluğunda gerçekleştirilen elektrik dağıtım çalışmaları, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan bölgede "Sınırlı Sorumlu" bir yapıya dönüştürülür ve "Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi" adını alır.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi, 18 Haziran 1984 tarihinde, 18435 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hakkında çıkarılan kanun hükmünde kararname uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir KİT olarak yapılanır.

24 Aralık 1989 tarihinde, İstanbul ili ve bağlı ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde faaliyet alanı yeniden belirlenerek diğer iller ayrılır ve adı da değiştirilerek "İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi" olarak çalışmaya başlar.

1990 yılına gelindiğinde, 1984'te çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi'nin faaliyet alanındaki Anadolu Yakası'nın İşletme hakkı, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.'ye devredilir.

Türkiye Elektrik Kurumu'nun 15 Eylül 1993 tarihinde, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) olarak yeniden yapılandırılmasının ardından, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi TEDAŞ'a bağlanır.

12 Temmuz 1995 tarihinde adı "Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. " olarak değiştirilir ve TEDAŞ'a bağlı bir ortaklık yapısıyla çalışmaya başlar.

BEDAŞ 2 Nisan 2004 tarihinde alınan karar ile diğer tüm elektrik dağıtım bölgeleri gibi özelleştirme kapsamına alınır ve 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine devam eder.