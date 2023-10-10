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METEOROLOJİ'DEN İLK KAR UYARISI GELDİ | Bugün hava nasıl olacak? - İstanbul hava durumu 10 Ekim

Meteoroloji'nin 10 Ekim 2023 Salı tarihli hava durumu raporunu paylaşmasıyla birlikte ilk kar uyarısı verilmiş oldu. Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği kaydedilirken İstanbul'da hava bugün parçalı ve az bulutlu olacak. İşte bugün hava nasıl olacak sorusunun cevabı ve İstanbul hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 08:13 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 08:20
METEOROLOJİ'DEN İLK KAR UYARISI GELDİ | Bugün hava nasıl olacak? - İstanbul hava durumu 10 Ekim

METEOROLOJİ'DEN İLK KAR UYARISI GELDİ | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu raporunda, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiğini kaydetti. 12 kentte sarı alarm veren uzmanlar, Doğu Anadolu Bölgesi'ni kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı uyardı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (10 EKİM SALI)

Bugün ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Ağrı, Iğdır, Muş ve Siirt çevreleri ile Batman'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI

Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Ağrı, Iğdır, Muş ve Siirt çevreleri ile Batman'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün, düne göre daha sıcak hava hakim olurken gün içinde megakentte ölçülecek en yüksek sıcaklığın 22 derece olması bekleniyor. Çarşamba günü yağışın yeniden görüleceği İstanbul'da Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar yükselişe geçecek.

10 Ekim Salı: 22°C

11 Ekim Çarşamba: 21°C

12 Ekim Perşembe: 24°C

13 Ekim Cuma: 23°C

14 Ekim Cumartesi: 25°C

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 25°C

  • İSTANBUL °C, 22°C

  • SAKARYA °C, 23°C

  • KIRKLARELİ °C, 24°C

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 20°C

  • DENİZLİ °C, 26°C

  • İZMİR °C, 27°C

  • MUĞLA °C, 27°C

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 30°C

  • ANTALYA °C, 28°C

  • HATAY °C, 28°C

  • MERSİN °C, 29°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • ANKARA °C, 19°C

  • ESKİŞEHİR °C, 19°C

  • SİVAS °C, 18°C

  • KONYA °C, 21°C

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 18°C

  • KASTAMONU °C, 19°C

  • SİNOP °C, 20°C

  • ZONGULDAK °C, 19°C

  • AMASYA °C, 18°C

  • SAMSUN °C, 18°C

  • TOKAT °C, 18°C

  • TRABZON °C, 20°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneydoğusu ile Ağrı, Iğdır ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

  • KARS °C, 16°C

  • ERZURUM °C, 16°C

  • MALATYA °C, 24°C

  • VAN °C, 17°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevreleri ile Batman'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 29°C

  • GAZİANTEP °C, 27°C

  • MARDİN °C, 23°C

  • ŞANLIURFA °C, 29°C

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