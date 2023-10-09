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ISPANAKLI FIRIN MAKARNA TARİFİ - Ispanaklı Fırın Makarna nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Lezzeti ve kolaylığıyla seveceğiniz ıspanaklı fırın makarna gönlünüzde taht kuracak. Kolay malzemeleri ve yapılışı ile evinde yapmak isteyenler için Ispanaklı Fırın Makarna tarifi, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 14:01 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 14:10
ISPANAKLI FIRIN MAKARNA TARİFİ - Ispanaklı Fırın Makarna nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

ISPANAKLI FIRIN MAKARNA TARİFİ - Hem yapılışı kolay hem de tadından vazgeçilmeyen bir yemek olan Ispanaklı Fırın Makarna, bugün ne yapsam diyenlerin imdadına yetişiyor. Ispanaklı Fırın Makarna'nın püf noktası, yapılığı ve tarifi merak konusu oldu. Peki, Ispanaklı Fırın Makarna nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

Ispanaklı Fırın Makarna Tarifi İçin

Malzemeler:

  • 1 paket fırın makarna spagetti
  • Yarım paket dondurulmuş veya yarım kilo ıspanak
  • 2-3 kaşık sıvı yağ
  • 1 adet kuru soğan
  • Karabiber,
  • Tuz

Beşamel sos için;

  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı tereyağ
  • 3 bardak süt
  • Tuz

Üzeri için;

  • Bol kaşar peyniri rendesi

Ispanaklı Fırın Makarna Tarifi Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle makarnamızı haşlayıp süzüyoruz.
  • Makarnalar haşlanırken biz soğanları küp doğrayıp biraz sıvı yağda kavuruyoruz.
  • Üzerine ıspanakları ekleyip beraber kavurmaya devam ediyoruz.
  • İçerisine tuz karabiber ekleyip kenara alıyoruz..
  • Beşamel sosu yapmak için tereyağ ve unu bir arada iyice kavuruyoruz.
  • Unun kokusu cıkınca sütü ve tuzu ekliyoruz ve bir çırpıcı yardımıyla karıştırarak kaynayana kadar kısık ateşte pişiriyoruz.
  • Büyük bir kasede ıspanak ve makarnayı karıştırıyoruz.
  • Sosun yarısını da bu karışıma yediriyoruz.
  • Büyük boy dikdörtgen borcamı az sıvı yağ ile yağlayıp bu karışımı borcama yayıyoruz.
  • Üzerine kalan sosu döküyoruz ve düzeltiyoruz.
  • En üste kaşar rendesi koyuyoruz.. 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.

Beşamel soslu ıspanaklı fırın makarna püf noktaları

  • Beşamel sosu yaparken unu kokusu çıkana kadar kavurmalısınız.
  • Unun üzerine sütü eklerken sürekli karıştırarak topaklanmasını engellemeli ve pürüzsüz bir sos elde etmelisiniz.
  • Ispanakla makarnayı karıştırdıktan sonra beşamel sosun yarısını içerisine döküp iyice yedirmelisiniz.

AFİYET OLSUN

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