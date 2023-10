GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 EKİM 2023 | Haftanın son günü sizi neler bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 EKİM 2023 | Bugün Aslan bundaki hareketlerine devam eden Ay, kendinizi önemli ve değerli hissetmenize yol açacak. Olumsuzlukları bir kenara bırakıp kendiniz için yaşayacağınız bir gün olması, yeni haftaya enerjik başlamanızı sağlayabilir. Peki haftanın son günü ve yeni haftada Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunu neler bekliyor? İşte 8 Ekim günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU ♈

Koç, sen 10 numarasın, ama kaosu peşinden sürükleyen bir eğilimin var gibi görünüyor. Ulaşılamaz tipleri takip etmek ve ardından trajedi kartını oynamak, senin için her şeyden daha değerli gibi görünüyor. Tutulma dönemine yaklaştıkça, yıllardır kaçındığın şeylere uzun ve derin bir bakış atmaya çağrılıyorsun. Unutma: farkındalık lambasını yakarak hikayeyi yeniden yazabileceksin, vahşi ruh.

BOĞA BURCU ♉

"Önümüzdeki birkaç yılda bu kadar yoğun, bereketli ve yavaş yaşamak istiyorum ki bir yıl on yıl olur, geçmişim sadece hayat kitabımın bir sayfası haline gelir." Şair Nayirrah Waheed'in altın sözleri bu Pazar günü tadını çıkarmak için. Evet, yaşam sevinciniz ve macera arzunuz uyanmış gibi görünüyor, ve bunun iyi bir nedeni var! Peki, Boğa, bir sonraki durağınız ne? Gelecek birkaç yıl boyunca bize hangi hikayeleri anlatacaksınız? Not: İç pusulanız rehberiniz olsun!

İKİZLER BURCU ♊

Sahtekârlık Sendromu'na teslim oluyor ve sürekli olarak çalıştığın şeye değer olmadığını kendine inandırıyorsun. Şu anda senin için büyük bir seviye atlaması söz konusu. Ancak, korku ve endişeye rağmen ilk adımı atmanız gerekecek. Kozmik konferansta duyduğumuza göre, önümüzdeki değişikliklere hazırlıklı olmuşsunuz.

YENGEÇ BURCU ♋

Peki, mutlu sonsuzluk sizin için ne anlama geliyor ve Evren size istediğiniz ve hak ettiğiniz mutlu sonsuzluğu nasıl sunuyor? Bugün, bağlantıları aracılığıyla tüm ilişkilerinizde 'aşk' tanımını genişletmeniz isteniyor. Arkadaşlarınız, aileniz, komşularınız, evcil hayvanlarınız - hepsi size genişlemiş bir yaşamı nasıl yaşamanız gerektiğini gösteriyor. Tabii ki, bu demek değil ki dünyanız her zaman resim-perde mükemmel olacak. Eski yaralar beklenmedik şekilde ortaya çıkabilir. Acınızı güce dönüştürmek için gereken güce ve cesarete sahip olduğunuza güvenin.

ASLAN BURCU ♌

"Eğer düşüncelerinizi ve davranışlarınızı sessiz bir gözlemci olun. Düşüncecinin altındasınız. Zihinsel gürültünün altındaki sessizliksiniz. Acının altındaki sevgi ve neşesiniz." Eckhart Tolle'un bilge sözleri, hafta sonunuzu rahatlatırken üzerinde düşünmeniz için bir hatırlatma. Bu, gözlemcinin rolüne adım atmanız gerektiğinizi hatırlatır. Geçmesi gerekeni geçmesine izin verirken, çok sayıda yargıdan vazgeçin. Sadece bir hatırlatma: iyileşme doğrusal olmayan bir süreçtir. İyi günler ve kötü günler paketin bir parçasıdır. Fiziksel yorgunlukla başa çıkmakla uğraşıyorsanız, iç tapınağınızı beslemeye odaklanın.

BAŞAK BURCU ♍

Yüksek benliğiniz size bir şey söyleyebilseydi, "doğru yoldasınız" derdi! Sürece güven, tatlım. Mükemmel bir yanılsama olduğunu fark etmelisiniz. Bu nedenle malzemelerinizi incelemeniz isteniyor. Minimalist bir yol izlemeniz gerektiğini söylemiyoruz, istemiyorsanız. Sadece üzerinde durduğunuz şeylere uzun bir bakış atmanızı ve gereksiz karmaşayı temizlemenizi teşvik ediyoruz. Kozmik konferansta duyduğumuza göre, yapmakta olduğunuz şey, bırakmakta olduğunuzdan çok daha muhteşem.

TERAZİ BURCU ♎

"Bir ruh eşiniz sizi tamamlayan biri değildir. Hayır, bir ruh eşi sizi kendinizi tamamlamaya teşvik eden biridir." Yazar Bianca Sparacino'nun bilge sözleri üzerine düşünerek hafta sonunuza giriyorsunuz gibi görünüyor. Hayatın sevgi ilacını ve bağlantı hediyesini getirdiğini söylüyor bir his. Şeylerin nasıl olması gerektiği veya olmaması gerektiği konusundaki katı fikirlerinizi bırakarak hem zihin hem de bilincinizi genişletebilirsiniz.

AKREP BURCU ♏

Eğer Adele bu burç yorumunu yazabilseydi, "bazen aşkta kalır ve bazen de düşünülemeyecek yerlerde yaralar bırakır" derdi. Bu sizin için geçerliyse, derin bir nefes alın, geri çekilin ve duyguların içinden geçmesine izin verin. Unutulmaması gereken önemli bir şey, her deneyimin mükemmel olduğu ve her deneyimin bize önemli ruh dersleri öğretmek için tasarlandığıdır. Bu nedenle, şu anda yeniden ortaya çıkan kötü hissetmeleri ve yapışkanlıkları direnmemelisiniz. Kozmik konferansta duyduğumuza göre, yaralarınızı bilgelik haline getirme ve acınızı güce dönüştürme yeteneğiyle kutsanmış bir alkimistsiniz.

YAY BURCU ♐

Sürpriz! Hiçbir şey ve hiç kimse mükemmel değildir. Bu nedenle, gerçekçi olmayan beklentilerinizi bırakın ve şu anın tadını çıkarmak için vahşi, tutkulu bir aşk yapın. Şu anda sizi içsel şeytanın sesi ne söylüyorsa söylüyorsa, nerede olmanız gerektiğini kabul edin. Durun. Kaosta düzeni tanıyın. Uzun süredir birisiyle anlaşmazlık içindeyseniz, barış yapın. Kendi eksikliklerinizi kabul ederek onların kalplerini paylaşmaları için alan tutun.

OĞLAK BURCU ♑

İşte bu hafta sonu üzerinde düşünmeniz gereken bir internet bilgeliği: "Bir disk topu, büyülü bir ışık topu yapmak için bir araya getirilen yüz parça camdır. Siz kırık değilsiniz. Siz bir disko topusunuz." O yüzden burunuzu yukarı kaldırın, Oğlak. "İyileştirmeniz" veya "düzeltmeniz" gereken şeylere takılmak yerine, akışın içine geri dönün ve size lehine işleyen şeylere odaklanın. Yakında hayatınızın bu dönemini büyüme ve güçlenme dönemi olarak hatırlayacaksınız. Dışsal gerçekliğiniz size ne gösterirse göstersin, her şeyin en yüksek ve en büyük iyiliğiniz için olduğuna güvenin.

KOVA BURCU ♒

Şimdi, şimdi, Kova! Üzerinize gelen 100. projeye "evet" demeden önce, zaten yapmanız gerekenleri gözden geçirmeniz iyi bir fikir olabilir. Bir şeylerin üzerinde olduğunuzdan neredeyse zamanınız olmadığını hissediyoruz! Proje atlamaktan zevk alanlardansanız, bir an için durun. Yarım bıraktığınız şeylere geri dönün ve bitirmek için kendinizi motive edin. Bu sonucunda hissedeceğiniz mutluluk ve memnuniyet eşsiz olacak gibi görünüyor.

BALIK BURCU♓

Sürpriz! Mükemmel bir şey yok. Her şey olması gerektiği gibi ve her şey şu an mükemmel. Bu nedenle, hayatın size sunduğunu ne olursa olsun zarafet ve zarafetle kabul edin. Bu, zamanla kendini gösterecek bir ders içeriyor. Bu nedenle hafta sonu önemli değişikliklerin kapısını açabilir. Bazıları için büyük bir taşınma şeklinde tezahür edebilir. Diğerleri bu yılın ilerleyen zamanlarında yurtdışına seyahat etmeyi düşünebilir. Eğer bu sizin durumunuzdaysa, hemen planlarınızı hazırlayın!