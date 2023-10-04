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BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ - Bakırköy'de sular ne zaman gelecek? (4 Ekim)

Bakırköy'de 4 Ekim Çarşamba günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Bakırköy su kesintisi olan mahalleleri ve 4 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 14:04
BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ - Bakırköy'de sular ne zaman gelecek? (4 Ekim)

4 EKİM 2023 BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Bakırköy'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 4 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Bakırköy 4 Ekim Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BAKIRKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: KARTALTEPE MAH, YEŞİLKÖY MAH

AÇIKLAMA:ÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 04/10/2023

BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 04/10/2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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