YKS 3. TERCİH VAR MI? | 2023 ÖSYM YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? Üniversiteye yerleşemeyen ne yapacak?

YKS 3. TERCİH VAR MI? | YKS ek yerleştirmeler için sonuçlar, adayların erişimine açıldı. ÖSYM tarafından 3,5 milyondan fazla adaya düzenlenen üniversite sınavının 1. ve 2. tercihlerinde uygun kontenjanlara yerleşen adayların yanı sıra ek yerleştirmelerde de istediği sonucu elde edemeyen adaylar araştırmalara başladı. Peki YKS 3. tercih var mı? 2023 ÖSYM YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? Üniversiteye yerleşemeyen ne yapacak? İşte detaylar...

2023 ÖSYM YKS 3. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, 3. tercihlerin yapılıp yapılmayacağına ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı. Yapılan 2. tercih adımıyla birlikte önemli oranda düşen boş kontenjan sayısı yeniden değerlendirilmeye açıldığı takdirde YKS 3. ek tercih kılavuzu beklenecek. Yeniden tercih dönemi başlaması halinde haberimiz güncellenecektir.

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEMEYEN NE YAPACAK?

Ek yerleştirmelerde herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşemeyen adaylar, 3. tercih olmaması halinde seneye yeniden üniversite sınavına katılabilir.

EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.