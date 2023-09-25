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KİTEL TARİFİ | Mardin usulü kıyır kıyır Kitel malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Mardin mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alan ve tadanları mest etmesi sebebiyle tüm Türkiye'de sofralarda kendisine yer bulan Kitel, en sık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Mardin usulü içli köfte olarak bilinen Kiteli kıyır kıyır yapmak için Kitel malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 14:30
KİTEL TARİFİ | Mardin usulü kıyır kıyır Kitel malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

KİTEL TARİFİ | Kıymalı iç harcıyla birleşen dışındaki kıyır kıyır hamuru ile tadan herkesin damağını çatlatan Mardin usulü Kitel, son zamanların en sık araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Kiteli kendi mutfağında yapmak isteyenler için Kitel malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte Kitel tarifi...

KİTEL MALZEMELERİ

Hamuru için:

  • Yarım kg ince bulgur

  • 1 çay bardağı irmik

  • Tuz

  • Ilık su

İç Harcı için:

  • 2 adet soğan

  • 300 gram orta yağlı kıyma

  • Birkaç dal maydanoz

  • 3 çorba kaşığı sıvı yağ ya da margarin

  • 1 tatlı kaşığı reyhan

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber

KİTEL YAPILIŞI

  • Bulgur, su ve tuzu derin bir kaba alın. Bulgur tüm sertliğini kaybedip, yumuşayana kadar, irmik ile elimizle su ekleyerek iyice yoğurun(yaklaşık 15-20 dk.)

  • İç malzeme için ince kıyılmış soğanı yağ ile kavurun.

  • Kıymayı ekleyip suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirin.

  • Baharat ve tuzu ekleyip karıştırmaya devam edin. (istenirse iç malzemeye ceviz de eklenebilir)

  • Hazırladığınız bulgurlu harçtan limon büyüklüğünde parçalar koparın ve baş parmağınızla açıp, aynı içli köfte gibi inceltin.

  • İçine kıymalı iç harçtan 1 çorba kaşığı koyun ve kapatın. Üçgen yada yuvarlak şekil vererek yassılaştırın. İç malzeme bitene kadar işleme devam edin.

  • Tencereye sıcak su, 2 tane limon tuzu, tuz ekleyerek kaynamaya bırakın. Yaptığınız hamurları 4er 5 er tane atarak haşlayın. Su üstüne çıkıyorsa pişmiş demektir.

  • Görüntü için dış harca yoğururken 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekleyebilirsiniz.

  • Üzerine eritilmiş tereyağı dökülebilir.

KİTEL PÜF NOKTALARI

Kitellerin haşlanırken dağılmaması için bulgurlu harcının iyice yoğrulması gerekir.

Kıymalı iç harcı hazırlarken çok yağlı ya da yağsız kıyma kullanmamalısınız. Orta yağlı kıyma ile bu tarif tam lezzetinde olacaktır.

Kitel, Mardin mutfağının özel bir yemeğidir ve püf noktalara dikkat ederek lezzetli bir sonuç elde edebilirsiniz. Ayrıca, kendi damak zevkinize göre baharatları ve tuz miktarını ayarlayabilirsiniz.

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