Haberler Haberler SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI - Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI - Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen 78'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası Türkevi'nde gazetecilerin gündemine dair sorularını yanıtladı. Erdoğan, merakla beklenen emeklilerin ücretlerinde ne zaman artış olacağıyla ilgili de konuştu. İşte Başkan Erdoğan'ın emekli zammıyla ilgili sözleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 10:30 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 11:00
SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI - Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York ziyareti ile ilgili Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan, "Emeklilerin durumuyla ilgili birtakım düzenlemeler yapılacağı Çalışma Bakanlığı tarafından sık sık dile getiriliyor. Ancak zamanlaması konusunda hiçbir açıklama olmuyor. Yoğun bir çalışma var. Bunu görüyoruz, biliyoruz. Bu düzenlemeler, düzeltmeler ne zaman sonuçlanır? O konuda söyleyeceklerinizi çok önemsiyoruz." sorusuna şu yanıtı verdi:

"EN KISA ZAMANDA..."

Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte zaten bir araya gelip, 'Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?' kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz.

Biz ekonominin kronik problemlerini çözerken işçilerimizin, memurlarımızın yanı sıra emeklilerimizi de enflasyona ezdirmemek için çabalıyoruz. Bu konuda attığımız adımlar mevcut. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz.

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