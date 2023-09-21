Haberler Haberler DOLAR KAÇ TL? | 1 dolar kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...

DOLAR KAÇ TL? | 1 dolar kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...

21 Eylül Perşembe günü açıklanan Merkez Bankası faiz kararı ardından piyasalarda hareketli anlar yaşanıyor. 500 baz puan artış ile faiz yüzde 30'a yükseldi. Peki, kararın ardından dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 15:40 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 15:40
DOLAR KAÇ TL? | 1 dolar kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...

DOLAR KAÇ TL? - 21 Eylül 2023 tarihinde açıklanan yeni Merkez Bankası faiz kararı, dolar, euro ve altın piyasasında hareketlenmeye sebep oldu. Kararın ardından birçok vatandaş dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? gibi ifadelerle arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, kararın ardından dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?

1 DOLAR KAÇ TL? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARDINDAN DOLAR, EURO, ALTIN SON DURUM

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ABD Doları: 27,0593 (Alış) - 27,0890 (Satış)

EURO: 28,8178 (Alış) - 28,8525 (Satış)

STERLİN: 33,1167 (Alış) - 33,2828 (Satış)

1 DOLAR = 27,08 TL

Veriler 14:08 itibariyle alınmıştır.

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