DOLAR KAÇ TL? | 1 dolar kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...

DOLAR KAÇ TL? - 21 Eylül 2023 tarihinde açıklanan yeni Merkez Bankası faiz kararı, dolar, euro ve altın piyasasında hareketlenmeye sebep oldu. Kararın ardından birçok vatandaş dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? gibi ifadelerle arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, kararın ardından dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?
1 DOLAR KAÇ TL? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARDINDAN DOLAR, EURO, ALTIN SON DURUM
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ABD Doları: 27,0593 (Alış) - 27,0890 (Satış)
EURO: 28,8178 (Alış) - 28,8525 (Satış)
STERLİN: 33,1167 (Alış) - 33,2828 (Satış)
1 DOLAR = 27,08 TL
Veriler 14:08 itibariyle alınmıştır.