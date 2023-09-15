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GELİNİM MUTFAKTA 15 EYLÜL CUMA KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanan isim merak ediliyor. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta kim elendi? 15 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 10:02
GELİNİM MUTFAKTA 15 EYLÜL CUMA KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta'nın 1214. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 15 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 1214. bölümün ardından elenen isim belli olacak. Günün puanları verildiğinde hafta boyu en düşük puanı kazanan gelin ve kayınvalidesi programa veda edecek. Veda eden isim belli olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA 14 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim mutfakta da bugün çeyrek altını almaya hak kazanan isim Tuğba oldu.

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