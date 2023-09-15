Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | Manisa'da ve Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu 15 Eylül?

DEPREM SON DAKİKA | Manisa'da ve Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu 15 Eylül?

Deprem felaketi ile her zaman iç içe olan ülkemizde son olarak yaşanan ve asrın felaketi olarak kabul edilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların ardından vatandaşlar, gün içinde meydana gelen depremleri sıklıkla araştırıyor. 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 11 ilin yıkıcı ve tamiri güç hasar aldığı asrın felaketinin yaraları sarılırken etkileri de artçı depremlerle devam ediyor. Son olarak Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarında Kahramanmaraş ve Manisa'da yaşanan deprem vatandaşları tedirgin etti. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hazırladığı 15 Eylül 2023 tarihli son depremler listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 12:40
DEPREM SON DAKİKA | Manisa'da ve Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu 15 Eylül?

DEPREM SON DAKİKA 15 EYLÜL | Deprem kuşağında yer alan ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntıya maruz kalmaktadır. Son olarak Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen iki şiddetli depremden 11 il büyük ölçüde etkilenerek yıkıcı hasar almıştır. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıları doğuruyor. İşte son dakika deprem haberleri, 15 Eylül deprem mi oldu? sorusunun cevabı ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

15 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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