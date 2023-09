IPHONE 15 PRO MAX FİYATI - iPhone 15 Türkiye satış fiyatı belli oldu mu? iPhone 15 pro max özellikleri neler?

Apple Iphone 15 tanıtım - Iphone 15 ve diğer Apple ürünleri California'da düzenlenen lansman ile tanıtıldı. Wonderlust adı veriken etkinlikte, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max/Ultra, Apple Watch Series 9 ve diğer ürünlere yer verildi. Peki, iPhone 15 Pro Max ne kadar? Özellikleri ne? Iphone 15 Plus ne kadar? Iphone15 Pro fiyatı ne kadar özellikleri ne? İşte detaylar...

IPHONE 15 TANITIMI YAPILDI MI?

Apple, California'da düzenlediği WonderLust etkinliğinde iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max/Ultra, Apple Watch Series 9 gibi ürünlerin özelliklerini ve fiyatını açıkladı. Wonderlust etkinliği 12 Eylül Salı günü saat 20:00'de yapıldı. Lansman, Apple resmi internet adresi üzerinden canlı yayınlandı.

IPHONE 15 ÇIKTI MI?

Yeni Iphone modeli 12 Eylül'de gerçekleştirilen etkinlik ile tanıtıldı. Iphone 15'in, 15 Eylül Cuma günü ön satışları başlayacağı açıklandı. Iphone 15'in 22 Eylül'de Apple mağazalarındaki yerini alacağı belirtildi. iPhone 15'in Türkiye'de ön sipariş tarihleri de 22 Eylül olarak açıklandı.

IPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple iPhone 15'in özelliklerinde önemli derecede iyileştirmeler yer alıyor. Apple, iPhone 15'te Lightning bağlantı noktasından USB-C'ye geçti. iPhone 15, görünüm olarak iPhone 14'ten çok farklı değil. Tek fark Apple'ın 14 Pro'da yer verdiği ve 'Dinamik Ada' olarak adlandırdığı hareketli çentik alanı, iPhone 15'in tüm modellerinde yer alıyor. Ekranda ise daha fazla güç tasarrufu yapılmasını sağlayan OLED ekran sürücü çipi yer alıyor. Bu çip sayesinde daha az güç harcanırken, pil ömrü de uzatılıyor. Standart iPhone 15 modellerinde ProMotion ile birlikte 'Always On Display - AOD' (Her zaman açık ekran) teknolojisi desteklenmiyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, 48MP kamera ve 12MP ultra geniş kameraya sahip.

PERFORMANS

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta daha önceki pro modellerinde yer alan Apple A16 Bionic Çipi kullanılıyor. Bu çipte 2 adet performans ve 4 adet verimlilik çekirdeği bulunuyor. 16 çekirdekli nöral işlem biriminin saniyede 17 trilyon işlem yapabildiği belirtildi. Ayrıca standart iPhone 15'in 6 GB RAM'e sahip olacağı aktarıldı.

Apple, iPhone 15 serisinde daha yüksek işlemleri hızlılar için gelişmiş yapay zeka, daha geniş kapsama alanı, daha iyi sinyal kalitesi, daha düşük gecikme ve %60'a kadar iyileştirmiş güç verimliliği sunan Qualcomm'un X70 modelini kullandı. Standart modellerde ise 15 Pro'larda farklı olarak WiFi 6 bağlantısını kullanıyor.

IPHONE 15 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 15 fiyatları açıklandı.

iPhone 15 (128 GB): 799 dolar

iPhone 15 (256 GB): 899 dolar

iPhone 15 (512 GB): 1099 dolar

iPhone 15 Plus (128 GB): 899 dolar

iPhone 15 Plus (256 GB): 999 dolar

iPhone 15 Plus (512 GB): 1199 dolar

iPHONE 15 ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.1 inç, 2532x1170, 60Hz, OLED

İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)

Ön kamera: 12MP

Batarya: 3877 mAh

Yazılım: iOS 17

Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı

Boyut ve ağırlık: 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr

iPHONE 15 PLUS ÖZELLİKLERİ