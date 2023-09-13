REESKONT KREDİSİ NEDİR? | Merkez Bankası'ndan ihracatçılara müjde!

REESKONT KREDİSİ NEDİR? - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reeskont kredi limitinin 3 milyar TL'ye yükseltilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamanın ardından reeskont kredisi detayları merak konusu oldu. Peki, Reeskont kredisi nedir? Kimler faydalanacak? İşte detaylar...

REESKONT KREDİSİ NEDİR?

Açıklanan reeskont kredisi, ihracatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara Merkez Bankası kaynağından kullandırılan uygun maliyetli, ihracat taahhütlü kredidir.

REESKONT KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Bakan Mehmet Şimşek tarafından açıklanan reeskont kredisi limit artışı ardından detaylar merak konusu oldu. Peki bu krediden kimler faydalanacak.