Haberler Haberler REESKONT KREDİSİ NEDİR? | Merkez Bankası'ndan ihracatçılara müjde!

REESKONT KREDİSİ NEDİR? | Merkez Bankası'ndan ihracatçılara müjde!

Merkez Bankası, Reeskont kredisi müjdesini verdi. İhracatçılara günlük ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi limiti arttırıldı. 3 Milyar TL'ye varan limit heyecan yarattı. Açıklamanın ardndan konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Reeskont kredisi nedir? Kimler faydalanacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 12:26 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 12:50
REESKONT KREDİSİ NEDİR? | Merkez Bankası'ndan ihracatçılara müjde!

REESKONT KREDİSİ NEDİR? - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reeskont kredi limitinin 3 milyar TL'ye yükseltilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamanın ardından reeskont kredisi detayları merak konusu oldu. Peki, Reeskont kredisi nedir? Kimler faydalanacak? İşte detaylar...

REESKONT KREDİSİ NEDİR?

Açıklanan reeskont kredisi, ihracatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara Merkez Bankası kaynağından kullandırılan uygun maliyetli, ihracat taahhütlü kredidir.

REESKONT KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Bakan Mehmet Şimşek tarafından açıklanan reeskont kredisi limit artışı ardından detaylar merak konusu oldu. Peki bu krediden kimler faydalanacak.

  • ihracatçılar
  • İhracata yönelik mal üreten imalatçı şirketler
  • Yurtdışı müteahhitler
  • Uluslararası fuarcılık yapan şirketler
  • Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet icra eden şirketler
DİĞER
Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Hadise giydi, duyanların ağzı açık kaldı
İYİ Parti "Adaysam CHP'den adayım" diyen Mansur Yavaş'ın kulağını çekti! At pazarlığında el yükseltti: 31 Mart sıçrama tahtası hedef 2028
Aslan tarihi krizin kapısından döndü!
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR!
İstanbul namaz vakitleri 2023
BARAJ DOLULUK ORANLARI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gedson Fernandes imzayı attı! İşte yeni sözleşmesi Gedson Fernandes imzayı attı! İşte yeni sözleşmesi 12:22
Güreşte Paris 2024 kotaları sahiplerini buluyor! Güreşte Paris 2024 kotaları sahiplerini buluyor! 12:17
Volkan Demirel: Altay Fenerbahçe için bir... Volkan Demirel: Altay Fenerbahçe için bir... 12:05
Scout transferi! İsmail Kartal tarih verdi Scout transferi! İsmail Kartal tarih verdi 10:58
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! 10:46
"Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istiyorum" "Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istiyorum" 10:10
Daha Eski
Draxler sürprizi! Süper Lig devi harekete geçti Draxler sürprizi! Süper Lig devi harekete geçti 10:05
Transferde Partey bombası! F.Bahçe'nin gözdesiydi... Transferde Partey bombası! F.Bahçe'nin gözdesiydi... 09:53
Kuntz Alman basınının da hedefinde Kuntz Alman basınının da hedefinde 09:45
Aslan tarihi krizin kapısından döndü! Aslan tarihi krizin kapısından döndü! 09:38
LeBron James'in rüya takımı! LeBron James'in rüya takımı! 09:09
Jesse Lingard Beşiktaş'a! Sözleşmesi belli oldu Jesse Lingard Beşiktaş'a! Sözleşmesi belli oldu 09:07