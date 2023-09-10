FAS'TA SON DURUM | Ölü sayısı yükseliyor - Son 120 yılın en büyük depremi

FAS'TA SON DURUM | Afrika'nın kuzeybatısındaki Fas'ta son 120 yılın en büyük depremi kaydedildi. 9 Eylül 2023 tarihinde saat 23.10'da yaşanan sarsıntının merkez üssü, Marakeş kentinin El-Huz bölgesi olarak belirlendi. Marakeş ve çevre illerde büyük hasara neden olan sarsıntıya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ölü sayısının 2 bin 12, yaralı sayısının ise 2 bin 59 olduğu bildirildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yaralılardan bin 404'ünün durumunun ağır olduğu depremde, ölümlerin El-Huz bölgesi, Tarudant, Şişava, Verzazat, Marakeş, Azila, Agadir, Kazablanka ve Yusifiyye bölgesinde kaydedildiği aktarıldı. Fas Silahlı Kuvvetleri, yerel yönetimler, güvenlik güçleri ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği, insani yardımların deprem bölgelerine ulaştırılması için tüm imkanların seferber edildiği kaydedildi. Fas medyası, önceki gün yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.

YEREL HALK DEHŞETİ ANLATTI

Marakeş'in yaklaşık 40 km güneyinde bulunan Asni bölgesinde evlerinin neredeyse tamamı hasar gören bölge sakinlerinden Mohamed Ouhammo, mutfakların çatılarının çökmesi nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşadığını söyledi. Asni sakinlerinden Montasir Itri, kaybolanları bulmak için arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Komşularımız enkaz altında ve insanlar köydeki imkanları kullanarak onları kurtarmak için yoğun çaba harcıyor" dedi. Jaouhari Mohamed de, "Şok yüzünden hala evde uyuyamıyorum" ifadelerini kullandı.

3 GÜNLÜK ULUSAL YAS

Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Fas Kraliyet Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, deprem nedeniyle ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceği ve 3 günlük ulusal yas ilan edileceği bildirildi. Açıklamada ayrıca silahlı kuvvetlerin, depremden etkilenen bölgelere temiz içme suyu, gıda malzemeleri, çadır ve battaniye sağlamak için arama-kurtarma ekiplerini görevlendireceği belirtildi.

FAS'TA GEÇMİŞ DEPREMLER

Fas'ta 2004'teki depremde 600'den fazla kişi hayatını kaybederken, 900'den fazla kişi yaralanmış, yaklaşık 15 bin kişi evsiz kalmıştı. Fas tarihinin en ölümcül ve en yıkıcı depremi ise 29 Şubat 1960'ta meydana gelmişti. Agadir kenti yakınlarındaki 5.8 büyüklüğündeki depremde 12 binden fazla can kaybı yaşanmış, en az 35 bin kişi evsiz kalmıştı.

ORTADOĞU ÜLKELERİNDEN FAS'A TAZİYE MESAJLARI

Irak, Cezayir, Yemen, Umman, Sudan, Kuveyt ve İsrail, Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle taziye ve dayanışma mesajları yayımladı.

CEZAYİR

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cezayir, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Fas halkına en içten taziyelerini iletir, yaralılara acil şifalar diler." ifadesi kullanıldı. Cezayir'in insani yardım sağlamaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, yetkililerin, Fas'ın talep etmesi durumunda tüm maddi ve insani imkanları sağlayacakları kaydedildi.

UMMAN

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fas'taki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa temennisinde bulunuldu. Açıklamada, Umman Sultanlığı'nın "deprem nedeniyle kardeş Fas halkı ve hükümetinin acısını paylaştığı" belirtildi.

IRAK

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, "kardeş ülke" Fas'a Irak hükümetinin ve halkının destekleri iletildi. Açıklamada, Fas'a birçok şehrini etkileyen yıkıcı depremin acılarını hafifletmek için her türlü gerekli desteğin sunulduğu aktarıldı.

YEMEN

Yemen resmi ajansı SABA, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin Fas Kralı 6. Muhammed'e deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduğunu duyurdu. 6. Muhammed ve Fas halkına içten taziye dileklerinde bulunan Alimi, "kayıpların sağ salim bulunması, yaralıların iyileşmesi ve Fas halkının tüm sıkıntılardan uzak olması" temennisini iletti.

KUVEYT

Kuveyt Emiri Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kral 6. Muhammed'e gönderdiği taziye mesajında, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Fas'taki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralananlar için acil şifa temennisini iletti. Bakanlığın açıklamasında, Fas hükümetine ve Fas halkına teselli dileklerinde bulunuldu.

SUDAN

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Kral 6. Muhammed'e gönderdiği taziye mesajında, meydana gelen yıkıcı depremin ardından Fas'la dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

İSRAİL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, depremin vurduğu Fas'a taziye mesajı gönderdi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Netanyahu mesajında, "İsrail halkı zor zamanlarında Fas'taki dostlarımızla dayanışma içinde olduğunu ifade ediyor ve onların güvenliği için dua ediyor. Gerektiği kadar yardımda bulunacağız." ifadesine yer verdi.

Daha önce Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Ürdün, Libya, Bahreyn, Lübnan ve Filistin'in yanı sıra Arap Birliği, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Ezher Kurumu 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle taziye ve dayanışma mesajları yayımlamıştı.