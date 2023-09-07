EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM! - Emeklilere zam ve ikramiye...

EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA! | Memurlara 224-2025 yıllarında yapılacak zam oranları toplu sözleşme ile belli olurken gözler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memur zammından sonra düzenleneceğini belirttiği emekli maaşlarına çevrildi. Ekim ayında meclisin açıklamasıyla birlikte ilk faaliyet, emekli maaşlarında düzenleme olacak. İkramiye ve maaş zammı konusunda masada çeşitli formüller yer alırken Bakanlıkların konuya ilişkin çalışmalara başladığı öğrenildi. İşte masadaki formüller...

Sabah'ın haberine göre, yaklaşık 17 milyon emeklinin her Ramazan ve Kurban bayramında aldığı ikramiye,ye bir yenisi daha eklendi. Bu yıl Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla bir üçüncü ikramiye ödenmesi gündeme geldi. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı öğrenildi.

EMEKLİLERE EK İKRAMİYE ÖDEMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği iyileştirme çalışması bir taraftan devam ederken yapılacak ara zam konusunun Ekim ayında TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi bekleniyor. Üçüncü ikramiye ise bu çalışmadan ayrı olarak düşünülüyor. Sabah Memurlar'ın ulaştığı bilgilere güre tüm emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilmesi düşünülüyor.

CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. İlk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı da öğrenildi. Ancak bakanlıklar henüz bir resmi açıklama yapmadı. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

MASADAKİ TEKLİF SEYYANEN ARTIŞ

Öte yandan emeklilere yapılacak ara zam ile ilgili çeşitli formüller masaya geldi. Önümüzdeki Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak. Ancak bir iyileştirme de gündemde. Bu iyileştirme Ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi, öncesinde de hayata geçirilebilecek. Özellikle Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla konunun Meclis gündemine de gelmesi bekleniyor.

Gündeme gelen formüllerden birisi seyyanen artış. Özellikle 7.500 TL'nin altında maaş alanlar başta olmak üzere belirlenecek bir miktar ile seyyanen artış yapılabilir. Memurlara geçtiğimiz ay 8 bin 77 lira seyyanen artış yapılmıştı. Ancak seyyanen artış kararı alınırsa ne kadar olacağı ve ne zaman hangi maaşlara yansıtılacağı çalışma sonunda belli olacak.

REFAH PAYI DA GÜNDEMDE

Seyyanen artış dışımda gündeme gelecek bir başka formül ise refah payı verilmesi. Yani enflasyonun üzerinde bir oransal artış yapılması.

Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranının iyileştirmeyle yükseltilebileceği belirtiliyor. Oransal artış konusunda karar verilmesi halinde, Ocak ayının beklenmesi de şart olmayacak. Belirlenen tarihte belirlenen yüzdelik oranda artış yapılabilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK

Bir başka formül ise taban maaşın yeniden belirlenmesi. Nisan ayında yapıldığı gibi bir ara formül ile taban maaş yükseltilebilir.

Bu durumda düşük maaş alanlar için yeni bir seyyanen artış gündeme gelmiş olur. Emeklilere ilişkin iyileştirme yasal düzenleme ile hayata geçirilebilecek. Meclis de Ekim ayında açılıyor. Bu nedenle emeklilerin gelirini artıracak düzenleme en erken Ekim ayında Meclis'e taşınacak.