22 BELEDİYEDEN 980 PERSONEL ALIM İLANI | KPSS puan şartı yok! İşte başvuru tarihleri ve şartları...

22 BELEDİYEDEN 980 PERSONEL ALIM İLANI | İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) üzerinden personel alım ilanı yayımlayan 22 farklı belediye, toplam 980 kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu. Çeşitli kadro ve kontenjanlarda açılan ilanlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında belediye personel alım ilanları, başvuru tarihleri ve şartlarını araştırıyor. İşte detaylar...
BELEDİYE PERSONEL ALIMI AÇILAN KADROLAR
Çeşitli belediyeler, farklı sektörlerde çalışmak isteyenlere yönelik çeşitli kadrolarda personel alımı gerçekleştirmektedir. Bu kadrolar arasında aşağıdaki meslekler bulunuyor:
- Şoför,
- Sosyal yardım personeli,
- Temizlik işçisi,
- Beden işçisi,
- Süpürgeci,
- Öğretmen,
- Güvenlik görevlisi,
- Çöp kamyonu şoförü,
- Depo görevlisi,
- Aşçı,
- Komi,
- Antrenör,
- Vasıfsız işçi,
- Destek personeli,
- Büro personeli,
- Sayaç okuma elemanı,
- Tornacı,
- Zabıta,
- İdari personel,
- Kazıcı yükleyici,
- Otobüs şoförü
BELEDİYE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak,
- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak
Başvuru şartları, başvurulan kadrolara göre değişiklik gösterebilmektedir.
BELEDİYE PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU TARİHLERİ
- Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. - Son Başvuru Tarihi: 31.01.2024
- İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi - Son Başvuru Tarihi: 09.09.2023
- Erzurum Köprüköy Belediyesi Personel Ltd. Şti. - Son Başvuru Tarihi: 07.09.2023
- İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. - Son Başvuru Tarihi: 04.09.2023
- İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. - Son Başvuru Tarihi: 04.09.2023
- Isparta Senir Belediye Başkanlığı Personel Hizmetleri Ltd.Şti. - Son Başvuru Tarihi: 06.09.2023
- İzmir Ödemiş Belediyesi Personel Ld.Şti. - Son Başvuru Tarihi: 04.09.2023
- Çanakkale Umurbey Belediyesi Hay. Gıd. Tar. Taş. Pet. Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. - Son Başvuru Tarihi: 04.09.2023
- Aydın Kuşadası Belediyesi Per. A.Ş. - Son Başvuru Tarihi: 04.09.2023
- Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. - Son Başvuru Tarihi: 31.01.2024
- Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hiz.Ltd.Şti. - Son Başvuru Tarihi: 08.09.2023
- Kırıkkale Çerikli Belediyesi Pers. Ltd. Şti. - Son Başvuru Tarihi: 05.09.2023
- Manisa Akhisar Belediyesi Personel A.Ş. - Son Başvuru Tarihi: 04.09.2023
- Tunceli Pertek Belediyesi Perbaş Turz. Bil. Tem. İnş. Mad. Gıda Ürt. Paz. San. Tic. A.Ş - Son Başvuru Tarihi: 03.09.2023
- Isparta Uluborlu Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd.Şti. - Son Başvuru Tarihi: 08.09.2023
- Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. - Son Başvuru Tarihi: 15.09.2023
- Kastamonu Cide Belediye Başkanlığı Cide Bel Turizm Müh. İnş. Nak. Harf. ve Tic. Ltd. Şti.i. - Son Başvuru Tarihi: 15.09.2023
- Yalova Belediyesi Personel Anonim Şirketi - Son Başvuru Tarihi: 04.09.2023
- Çanakkale Karabiga Belediyesi Personel Ltd. Şti. - Son Başvuru Tarihi: 06.09.2023
- Çanakkale Çan Belediyesi Taş.İnş.Tur.Gıd...A.Ş. - Son Başvuru Tarihi: 05.09.2023
- İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. - Son Başvuru Tarihi: 30.09.2023
- Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. - Son Başvuru Tarihi: 08.09.2023