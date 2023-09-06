22 BELEDİYEDEN 980 PERSONEL ALIM İLANI | KPSS puan şartı yok! İşte başvuru tarihleri ve şartları...

22 BELEDİYEDEN 980 PERSONEL ALIM İLANI | İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) üzerinden personel alım ilanı yayımlayan 22 farklı belediye, toplam 980 kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu. Çeşitli kadro ve kontenjanlarda açılan ilanlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında belediye personel alım ilanları, başvuru tarihleri ve şartlarını araştırıyor. İşte detaylar...

BELEDİYE PERSONEL ALIMI AÇILAN KADROLAR

Çeşitli belediyeler, farklı sektörlerde çalışmak isteyenlere yönelik çeşitli kadrolarda personel alımı gerçekleştirmektedir. Bu kadrolar arasında aşağıdaki meslekler bulunuyor:

Şoför,

Sosyal yardım personeli,

Temizlik işçisi,

Beden işçisi,

Süpürgeci,

Öğretmen,

Güvenlik görevlisi,

Çöp kamyonu şoförü,

Depo görevlisi,

Aşçı,

Komi,

Antrenör,

Vasıfsız işçi,

Destek personeli,

Büro personeli,

Sayaç okuma elemanı,

Tornacı,

Zabıta,

İdari personel,

Kazıcı yükleyici,

Otobüs şoförü

BELEDİYE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

18 yaşını tamamlamış olmak

Başvuru şartları, başvurulan kadrolara göre değişiklik gösterebilmektedir.

BELEDİYE PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU TARİHLERİ