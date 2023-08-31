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MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Memur, emekli zammı belli oldu mu, yüzde kaç?

Memur ve emekilerin maaş zammı için geri sayım devam ediyor. Hakem Kurulu 31 Ağustos Perşembe günü yapacağı 5. ve son toplantının ardından memur ve memur emeklilerine 2024-2025 yıllarında yapılacak zam oranını açıklayacak. Yaklaşık 8,5 milyon vatandaşı etkileyecek olan zam oranı hakkında tüm son dakika gelişmelerini, merak edilenleri ve masadaki zam oranlarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 09:30
MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Memur, emekli zammı belli oldu mu, yüzde kaç?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Yaklaşık 8,5 milyonmemur ve memur emeklisinin zam oranı netleşiyor. Kamu işveren ile sendikaların 14 Ağustos'ta başladığı toplantılarda uzlaşma sağlanamaması üzerine devreye giren Hakem kurulu son kez 31 Ağustos Perşembe günü toplanıyor. Peki Hakem Kurulu toplantısı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Memmur, emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan Kurul, son toplantı için 31 Ağustos Perşembe günü, saat 10.00'da masaya oturacak. 7 saat süren 3. toplantısında, 11 kişiden oluşan hakem heyetinin gündeminde zam oranı başta olmak üzere anlaşılamayan maddeler vardı. Bu maddelerin müzakere edildiği toplantıda, herhangi bir sonuca varılamadı. 31 Ağustos'ta yapılacak son toplantının bitiş saati bilinmezken toplantının ardından yapılacak açıklama ile memur ve memur emeklilerine yapılacak 2 yıllık zam oranı netleşecek.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 2024 için toplam yüzde 70, 2025 içinse yüzde 40 zam talep eden Memur-Sen'in bu teklifine karşı kamu işveren heyeti ise, 2024 yılı için toplam yüzde 25, 2025 yılı için ise toplam yüzde 11 zam teklif etti.

26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurulun, beşinci ve son toplantısı saat 10.00'da başlayacak. Kanun gereği, bu toplantıdan karar çıkması zorunlu. Toplantıda, memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranı belli olacak. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA HÜKÜMETİN TEKLİFİ NEYDİ?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA SENDİKALARIN TEKLİFİ NEYDİ?

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

MEMUR, EMEKLİ MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Ekonomistlerin 6 aylık enflasyon beklentisi ve 15'lik toplu sözleşme zam teklifine göre yeni memur ve memur emeklisinin maaşları hesaplandı. Sabah'ın haberine göre, yukarıdaki zam oranlarının gerçekleşmesi halinde yeni maaşlar şöyle olacak:

💰MEMUR

Temmuz Dönemi: 22.017 ₺

Ocak Dönemi: 31.797 ₺ (%44,42 zam)

💰MEMUR EMEKLİSİ

Temmuz Dönemi: 9.876 ₺

Ocak Dönemi: 14.263 ₺ (%44,42 zam)

💰ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni Mezunu) 1/4

Temmuz Dönemi: 32.438 ₺

Ocak Dönemi: 46.847 ₺ (%44,42 zam)

💰MEMUR (Üni Mezunu) 9/1

Temmuz Dönemi: 22.926 ₺

Ocak Dönemi: 33.110 ₺ (%44,42 zam)

💰UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Temmuz Dönemi: 29.525 ₺

Ocak Dönemi: 42.640 ₺ (%44,42 zam)

💰ÖĞRETMEN 1/4

Temmuz Dönemi: 26.642 ₺

Ocak Dönemi: 38.476 ₺ (%44,42 zam)

💰BAŞKOMİSER 1/3

Temmuz Dönemi: 32.613 ₺

Ocak Dönemi: 47.100 ₺ (%44,42 zam)

💰POLİS MEMURU 8/1

Temmuz Dönemi: 29.512 ₺

Ocak Dönemi: 42.621 ₺ (%44,42 zam)

💰UZMAN DOKTOR1/4

Temmuz Dönemi: 37.162 ₺

Ocak Dönemi: 53.669 ₺ (%44,42 zam)

💰HEMŞİRE (Üni mezunu) 5/1

Temmuz Dönemi: 26.428 ₺

Ocak Dönemi: 38.167 ₺ (%44,42 zam)

💰TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1

Temmuz Dönemi: 23.525 ₺

Ocak Dönemi: 33.975 ₺ (%44,42 zam)

💰PROFESÖR 1/4

Temmuz Dönemi: 48.111 ₺

Ocak Dönemi: 69.482 ₺ (%44,42 zam)

💰ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Temmuz Dönemi: 31.750 ₺

Ocak Dönemi: 45.853 ₺ (%44,42 zam)

💰VAİZ 1/4

Temmuz Dönemi: 27.608 ₺

Ocak Dönemi: 39.871 ₺ (%44,42 zam)

💰AVUKAT 1/4

Temmuz Dönemi: 31.549 ₺

Ocak Dönemi: 45.563 ₺ (%44,42 zam)

EMEKLİ ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI

📌MÜSTEŞAR 1/1

Temmuz Dönemi: 35.911 ₺

Ocak Dönemi: 51.863 ₺ (%44,42 zam)

📌GENEL MÜDÜR 1/1

Temmuz Dönemi: 31.784 ₺

Ocak Dönemi: 45.902 ₺ (%44,42 zam)

📌ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4

Temmuz Dönemi: 12.473 ₺

Ocak Dönemi: 18.014 ₺ (%44,42 zam)

📌MEMUR (Lisans) 4/1

Temmuz Dönemi: 9.765 ₺

Ocak Dönemi: 14.103 ₺ (%44,42 zam)

📌ÖĞRETMEN 1/4

Temmuz Dönemi: 14.791 ₺

Ocak Dönemi: 21.361 ₺ (%44,42 zam)

📌KAYMAKAM (1. Sınıf) 1/4

Temmuz Dönemi: 20.941 ₺

Ocak Dönemi: 30.243 ₺ (%44,42 zam)

📌BAŞKOMİSER 1/4

Temmuz Dönemi: 14.794 ₺

Ocak Dönemi: 21.361 ₺ (%44,42 zam)

📌POLİS MEMURU 1/4

Temmuz Dönemi: 14.791 ₺

Ocak Dönemi: 21.361 ₺ (%44,42 zam)

📌HEMŞİRE (Lisans) 1/4

Temmuz Dönemi: 14.791 ₺

Ocak Dönemi: 21.361 ₺ (%44,42 zam)

📌MÜHENDİS 1/4

Temmuz Dönemi: 14.810 ₺

Ocak Dönemi: 21.839 ₺ (%44,42 zam)

📌TEKNİSYEN (Lise Mezunu) 1/4

Temmuz Dönemi: 10.633 ₺

Ocak Dönemi: 15.356 ₺ (%44,42 zam)

📌PRATİSYEN HEKİM 1/4

Temmuz Dönemi: 21.860 ₺

Ocak Dönemi: 31.570 ₺ (%44,42 zam)

📌PROFESÖR 1/4

Temmuz Dönemi: 25.678 ₺

Ocak Dönemi: 37.084 ₺ (%44,42 zam)

📌İMAM HATİP

Temmuz Dönemi: 14.791 ₺

Ocak Dönemi: 21.361 ₺ (%44,42 zam)

📌AVUKAT 1/4

Temmuz Dönemi: 14.791 ₺

Ocak Dönemi: 21.361 ₺ (%44,42 zam)

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