MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ 0LDU SON DAKİKA | Memur, memur emeklisi zammı yüzde kaç oldu?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU | Yaklaşık 8,5 milyonmemur ve memur emeklisinin zam oranı netleşti. Hükümet ve kamu işverenin uzlaşamaması üzerine devreye giren Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılmasına karar verdi. İşte detaylar...

4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli oldu. Toplu sözleşme sürecinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyet'in yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti. Bugün beşinci ve son toplantısını yapan Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirdi.

MEMUR, MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bugünkü toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Ağustos'taki son teklifini bugun de korudu. Zam teklifinde değişiklik yapmadı.

1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 2024 için toplam yüzde 70, 2025 içinse yüzde 40 zam talep eden Memur-Sen'in bu teklifine karşı kamu işveren heyeti ise, 2024 yılı için toplam yüzde 25, 2025 yılı için ise toplam yüzde 11 zam teklif etti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA HÜKÜMETİN TEKLİFİ NEYDİ?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA SENDİKALARIN TEKLİFİ NEYDİ?

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

MEMUR, EMEKLİ MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Ekonomistlerin 6 aylık enflasyon beklentisi ve 15'lik toplu sözleşme zam teklifine göre yeni memur ve memur emeklisinin maaşları hesaplandı. Sabah'ın haberine göre, yukarıdaki zam oranlarının gerçekleşmesi halinde yeni maaşlar şöyle olacak:

💰MEMUR Temmuz Dönemi: 22.017 ₺ Ocak Dönemi: 31.797 ₺ (%44,42 zam)

💰MEMUR EMEKLİSİ Temmuz Dönemi: 9.876 ₺ Ocak Dönemi: 14.263 ₺ (%44,42 zam)

💰ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni Mezunu) 1/4 Temmuz Dönemi: 32.438 ₺ Ocak Dönemi: 46.847 ₺ (%44,42 zam)

💰MEMUR (Üni Mezunu) 9/1 Temmuz Dönemi: 22.926 ₺ Ocak Dönemi: 33.110 ₺ (%44,42 zam)

💰UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 Temmuz Dönemi: 29.525 ₺ Ocak Dönemi: 42.640 ₺ (%44,42 zam)

💰ÖĞRETMEN 1/4 Temmuz Dönemi: 26.642 ₺ Ocak Dönemi: 38.476 ₺ (%44,42 zam)

💰BAŞKOMİSER 1/3 Temmuz Dönemi: 32.613 ₺ Ocak Dönemi: 47.100 ₺ (%44,42 zam)

💰POLİS MEMURU 8/1 Temmuz Dönemi: 29.512 ₺ Ocak Dönemi: 42.621 ₺ (%44,42 zam)

💰UZMAN DOKTOR1/4 Temmuz Dönemi: 37.162 ₺ Ocak Dönemi: 53.669 ₺ (%44,42 zam)

💰HEMŞİRE (Üni mezunu) 5/1 Temmuz Dönemi: 26.428 ₺ Ocak Dönemi: 38.167 ₺ (%44,42 zam)

💰TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 Temmuz Dönemi: 23.525 ₺ Ocak Dönemi: 33.975 ₺ (%44,42 zam)

💰PROFESÖR 1/4 Temmuz Dönemi: 48.111 ₺ Ocak Dönemi: 69.482 ₺ (%44,42 zam)

💰ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 Temmuz Dönemi: 31.750 ₺ Ocak Dönemi: 45.853 ₺ (%44,42 zam)

💰VAİZ 1/4 Temmuz Dönemi: 27.608 ₺ Ocak Dönemi: 39.871 ₺ (%44,42 zam)

💰AVUKAT 1/4 Temmuz Dönemi: 31.549 ₺ Ocak Dönemi: 45.563 ₺ (%44,42 zam)

EMEKLİ ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI

📌MÜSTEŞAR 1/1 Temmuz Dönemi: 35.911 ₺ Ocak Dönemi: 51.863 ₺ (%44,42 zam)

📌GENEL MÜDÜR 1/1 Temmuz Dönemi: 31.784 ₺ Ocak Dönemi: 45.902 ₺ (%44,42 zam)

📌ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 Temmuz Dönemi: 12.473 ₺ Ocak Dönemi: 18.014 ₺ (%44,42 zam)

📌MEMUR (Lisans) 4/1 Temmuz Dönemi: 9.765 ₺ Ocak Dönemi: 14.103 ₺ (%44,42 zam)

📌ÖĞRETMEN 1/4 Temmuz Dönemi: 14.791 ₺ Ocak Dönemi: 21.361 ₺ (%44,42 zam)

📌KAYMAKAM (1. Sınıf) 1/4 Temmuz Dönemi: 20.941 ₺ Ocak Dönemi: 30.243 ₺ (%44,42 zam)

📌BAŞKOMİSER 1/4 Temmuz Dönemi: 14.794 ₺ Ocak Dönemi: 21.361 ₺ (%44,42 zam)

📌POLİS MEMURU 1/4 Temmuz Dönemi: 14.791 ₺ Ocak Dönemi: 21.361 ₺ (%44,42 zam)

📌HEMŞİRE (Lisans) 1/4 Temmuz Dönemi: 14.791 ₺ Ocak Dönemi: 21.361 ₺ (%44,42 zam)

📌MÜHENDİS 1/4 Temmuz Dönemi: 14.810 ₺ Ocak Dönemi: 21.839 ₺ (%44,42 zam)

📌TEKNİSYEN (Lise Mezunu) 1/4 Temmuz Dönemi: 10.633 ₺ Ocak Dönemi: 15.356 ₺ (%44,42 zam)

📌PRATİSYEN HEKİM 1/4 Temmuz Dönemi: 21.860 ₺ Ocak Dönemi: 31.570 ₺ (%44,42 zam)

📌PROFESÖR 1/4 Temmuz Dönemi: 25.678 ₺ Ocak Dönemi: 37.084 ₺ (%44,42 zam)

📌İMAM HATİP Temmuz Dönemi: 14.791 ₺ Ocak Dönemi: 21.361 ₺ (%44,42 zam)