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MAVİ AY NE ZAMAN 2023? | 🌕Mavi Ay (Süper Dolunay) nedir, neden olur, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?

Ay'ın farklı evrelerini ve dolunayın bazı olağanüstü durumlarını tanımlamak için kullanılan Mavi Ay terimi, önümüzdeki günlerde meydana gelen doğa olayında görülecek olması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bir yıl içinde meydana gelen iki dolunay arasındaki süreyle ilişkilendirilen mavi Dolunay hakkında, arama motorlarında sorgulanan 'Mavi Ay ne zaman 2023? Mavi Ay (Süper Dolunay) nedir, neden olur? Saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? Türkiye'den görülecek mi?' sorularının cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 06:40 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 08:00
MAVİ AY NE ZAMAN 2023? | 🌕Mavi Ay (Süper Dolunay) nedir, neden olur, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?

MAVİ AY NE ZAMAN 2023? | Bir takvim ayında yaşanan ikinci dolunay olan ve nadiren görülen bir gök olayı olan Mavi Ay, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. 2023 yılında meydana gelecek olan Mavi Ay hakkında arama motorlarında araştırılan 'Mavi Ay ne zaman 2023? Mavi Ay nedir, neden olur, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?' sorularının cevabını derledik. İşte detaylar...

MAVİ AY NEDİR, NEDEN OLUR?

Her ay bir kez dolunay meydana gelirken, 2-3 yılda bir takvim ayında iki dolunay gerçekleşebilir. Bu durumda, ikinci dolunaya mavi ay denir. Mavi ay, Ay'ın renginin değiştiği anlamına gelmez. Terimin "mavi" ile ilişkili olmasına rağmen, "Mavi Ay" aslında Ay'ın rengi ile ilgili değil, dolunayların sıklığıyla ilgilidir. Ay gerçekten mavi renge bürünmez. Bu terim, zaman içinde halk arasında yaygınlaşmış ve kültürel olarak kullanılan bir ifade haline gelmiştir.

Mavi ay, genellikle uğursuzluk veya kötü şansla ilişkilendirilir. Ancak, bunun bilimsel bir dayanağı yoktur. Mavi ay, yalnızca Ay'ın yörüngesinin doğal bir sonucudur.

MAVİ AY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023?

2023 yılında, 30 Ağustos tarihinde bir mavi ay gerçekleşecektir. Bu mavi ay, süper dolunay olarak da adlandırılacaktır. Süper dolunay, Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktada gerçekleştiği için, normal bir dolunaya göre daha parlak ve büyük görünecektir.

Mavi ay, 30 Ağustos'un akşam saatlerinden itibaren görülebilecektir. Ancak, Ay'ın zirveye ulaştığı saatlerde en iyi şekilde görülecektir.

MAVİ AY TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Türkiye'den de görülebilecek olan Süper Dolunay ya da Mavi Ay, ülkemizde saat 04.36'da zirveye ulaşacak. Bu saatte, Ay tam olarak dolunay evresinde olacaktır ve gece gökyüzünde en parlak ve en büyük şekilde görülecektir.

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