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KPSS ÖĞRETMENLİK HANGİ PUAN TÜRÜ? | 2023 KPSS öğretmenlik atama puanları ve puan türü 2023

ÖSYM tarafından düzenlenen 2023 KPSS Lisans sınavında adayların sonuçları erişime açıldı. ÖABT sınavına katılan ve devlet kadrosunda çalışma hayali kuran öğretmen adayları, arama motorlarında 'KPSS öğretmenlik hangi puan türü? 2023 KPSS öğretmen atama puanları ve puan türü 2023' araştırmaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 11:50 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 11:50
KPSS ÖĞRETMENLİK HANGİ PUAN TÜRÜ? | 2023 KPSS öğretmenlik atama puanları ve puan türü 2023

KPSS ÖĞRETMENLİK HANGİ PUAN TÜRÜ? | 2023 KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından Lisans sınavına giren binlerce aday, atama şartlarını sorgulamaya başladı. Devlet kadrosunda öğretmen olmak isteyen ve KPSS'de ÖABT oturumuna katılan adaylar ise araştırmalarını 'PSS öğretmenlik hangi puan türü? 2023 KPSS öğretmen atama puanları ve puan türü 2023' sorgulamaları ile yapıyor. İşte detaylar...

2023 KPSS ÖĞRETMEN ATAMA PUANLARI VE PUAN TÜRÜ 2023

Öğretmen atamaları için P10 ve P121 puan türü kullanılmaktadır. Her branşın taban puanı, atama döneminde bakanlıkça ilan edilmektedir. Bu taban puanlar genel olarak ataması yapılacak öğretmen sayısına ve branşa bağlı olarak değişmektedir.

KPSS P1 PUANI NEDİR?

KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

KPSS P2 PUANI NEDİR?

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P3 PUANI NEDİR?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek yüzde 50,

Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

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