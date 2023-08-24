GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | Bakan Bak müjdeyi verdi: 11 bin 455 kişiye istihdam!

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iş arayan ve devlet kadrosuna girmek isteyen vatandaşlara müjdeyi verdi. Bakanlık bünyesinde 11 bin 455 sözleşmeli personelin istihdam edileceğini bildiren Bakan Bak'ın paylaşımının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı detayları merak konusu oldu.

11 BİN 455 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından, bakanlık merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 11 bin 455 personel alınacağını duyurdu. Açılan kadrolar ve kontenjanlar ise şöyle:

Destek Personeli: 4 bin 138

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 3 bin 622

Büro Personeli: 3 bin 295

Psikolog: 400

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos-1 Eylül, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) için 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılabilecek.

Adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin dört bir yanında tesis yapıldığını belirterek, "Hem gençlerimiz hem de sporcularımız için en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bu amaçla bakanlığımızda istihdam edilmek üzere toplamda 11 bin 455 yeni personel alımı gerçekleştireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemiz büyüyor. Aramıza katılacak yeni çalışma arkadaşlarımızla daha da güçleneceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.