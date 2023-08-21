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DURGUN SU FİLMİNİN KONUSU NE? | Durgun Su filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Tom McCarthy'nin üstlendiği 2021 yapımı Durgun Su filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, heyecan dolu sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Durgun Su filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 15:50
DURGUN SU FİLMİNİN KONUSU NE? | Durgun Su filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Durgun Su filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Durgun Su filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2021 yapımı Dram, gizem ve suç filmi Durgun Su detayları haberimizde...

DURGUN SU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Matt Damon'ın başrolünde yer aldığı Stillwater, Marsilya'da okuyan kızı Allison'ın, işlemediğini iddia ettiği bir cinayetin zanlısı olarak tutuklanması sonucu kızını hapisten çıkarmak adına soluğu Fransa'da alan Bill isimli bir babanın hikâyesini anlatıyor.

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DURGUN SU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Matt Damon
  • Camille Cottin
  • Abigail Breslin
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