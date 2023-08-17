Haberler Haberler SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİYE ZAM | Hükümetin 2. teklifi belli oldu - İşte toplu sözleşme toplantısı sonunda yapılan açıklama

SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİYE ZAM | Hükümetin 2. teklifi belli oldu - İşte toplu sözleşme toplantısı sonunda yapılan açıklama

7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında kamu-işveren tarafından 2. teklif açıklandıç Toplantının ardından konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin 2. teklifini kamuoyuna açıklarken 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren sözleşme ile ilgili ayrıntıları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 14:20 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 14:30
SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİYE ZAM | Hükümetin 2. teklifi belli oldu - İşte toplu sözleşme toplantısı sonunda yapılan açıklama

SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİYE ZAM | 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin heyecanla beklediği toplu sözleşme için kritik tarih geldi. Hükümet ve sendikalar arasında 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerin üçüncü toplantısında kamu-işveren, ikinci teklifini sundu. Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşaması sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı 2. zam teklihfi ve detayları sizler için derledik.

HÜKÜMETİN 2. ZAM TEKLİFİ NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci zam teklifini açıkladı. 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Tarafların üçüncü toplantıda da uzlaşamaması halinde 22 Ağustos tarihinde son toplantı yapılacak. Bu toplantılarda da sonuç çıkmadığı takdirde, 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak. Bu kapsamda, memur ve memur emeklilerinin zammı en geç Ağustos sonunda belli olacak.

KAMU İŞVERENİN İLK TEKLİFİ NEYDİ?

"Sendikalar, 2024'ün ilk altı ayında %14, ikinci altı ayında %9; 2025'in ilk altı ayında %6 ve ikinci altı ayında %5 oranındaki zam teklifini yetersiz bularak Kamu İşveren Heyeti'ne yeni bir teklif çağrısında bulunmuştu. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, Kamu İşveren Heyeti'nin önerisinin beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu vurgulayarak, bu teklifin ekonomik gerçeklerle örtüşmediğini dile getirdi.

Tonbul, düşük zam teklifinin masadaki motivasyonu olumsuz etkilediğini belirterek şunları kaydetti:

"Toplu sözleşme görüşmelerinin son tarihi 22 Ağustos olarak belirlendi. Dolayısıyla elimizde sınırlı bir zaman dilimi bulunuyor. Kamu İşveren Heyeti, yeni ve daha tatmin edici bir teklifi hızla sunmalı. Gelecek 6 günün müzakere sürecinde önemini göz önünde bulundurarak, beklentileri karşılayacak bir öneriyle masaya gelmelidir. Bu, sözleşmenin uzlaşıyla imzalanmasının kapılarını aralayacaktır."

MEMUR-SEN'İN TEKLİFİ NEYDİ?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

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