VİZESİZ ÜLKELER | Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangileri? 2022 güncel liste...

VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER - Sabah'ın haberine göre, 2022 yılında tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler için müjdeli bir haber daha geldi. Bir ülke daha vizesiz seyahat için kapılarını vatandaşlarımıza açtı. Özellikle Kurban Bayramı'nda yurt dışında tatil yapmak isteyenler bu habere oldukça sevinecek. Sizler için vizesiz gidilebilecek ülkelerin ve o ülkeler ile ilgili detayların listesini hazırladık.

AZERBAYCAN

Kardeş ülke Azebaycan'da tatil yapmak isteyen veya seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız, 90 gün vizesiz olarak uçak bileti ve pasaportu ile seyahat edebilir. Başkenti Bakü olan Azerbaycan'ın para birimi Azerbaycan Manatı'dır. Şah Pilavı, Piti, Dolma, Düşbere,Şekerbura, Qoğal, Dovğa, Levengi, Qutab gibi yiyecekleri meşhurdur.

GÜRCİSTAN

Sınırımızda yer alan Gürcistan 365 gün seyahat edilebilecek yerlerden biridir. Pasaporta ihtiyaç duymadan sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile giriş yapılabilmektedir. 3,7 milyon nüfüsu bulunan Gürcistan'ın başkenti Tiflis ve sınırımızda bulunan Batum en çok ziyaret edilen şehirleridir. Hinkali, Acaruli Haçapuri, Haçapuri, Lobio, Çurçhela, Ponçiki ve çaça en meşhur yemeklerindendir.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC)

Yavru Vatan Kıbrıs, sadece kimlikle seyahat edilebilen oldukça turistik bir ülkedir. Gösterişli otelleri ve muazzam güzellikteki Akdeniz ile Türk vatandaşlarının gözdesidir. Başkenti Lefkoşa'dır. Kıbrıs'ın en meşhur yemekleri, şeftali kebabı, kleftiko, hellim peyniri, Kıbrıs kahvesi, Kıbrıs tatlısı, köfte ve kolakastır.

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

SIRBİSTAN

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirdi.

UKRAYNA

Ukrayna, Türk vatandaşlarının çipli ve fotoğraflı kimlikle seyahat edebileceği ülkeler arasında yer almaktadır. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle uçuşlar, giriş ve çıkışlar ülkeye girişe engel olabilir.

ANDORRA

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

ANTİGUA VE BARBUDA

180 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

ARJANTİN

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

ARNAVUTLUK

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

BAHAMALAR

240 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

BAHREYN

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

BARBADOS

180 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

BELARUS

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

BELİZE

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

BOLİVYA

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

BOSNA-HERSEK

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

BOTSVANA

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

BREZİLYA

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

BRİTANYA VİRJİN ADALARI

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

BRUNEİ

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

COOK ADALARI

31 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

DOĞU TİMOR

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

DOMİNİKA

21 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

DOMİNİK CUMHURİYETİ

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

EKVADOR

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

EL SALVADOR

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

ENDONEZYA

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

FAS

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

FİJİ

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

FİLDİŞİ SAHİLİ

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

FİLİPİNLER

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

FİLİSTİN

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir. Filistin'e İsrail üzerinden gidilecekse İsrail vizesi almak gerekiyor. Mısır üzerinden gidilecekse Mısır da vize istiyor.

GUATEMALA

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

GÜNEY AFRİKA

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

GÜNEY KORE

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

HONDURAS

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

HONG KONG

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

IRAK

10 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

İRAN

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

JAMAİKA

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

JAPONYA

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

KAMBOÇYA

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

KARADAĞ

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

KATAR

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

KAZAKİSTAN

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

KENYA

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

KIRGIZİSTAN

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

KOLOMBİYA

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

KOSOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

KOMOR ADALARI

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

KOSTA RİKA

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

KUVEYT

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

LÜBNAN

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

MADAGASKAR

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

MAKAU

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

KUZEY MAKEDONYA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

MALDİVLER

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

MALEZYA

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

MAURİTİUS

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

MEKSİKA

180 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

MOĞOLİSTAN

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

NEPAL

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

NİKARAGUA

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

NİUE

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

ÖZBEKİSTAN

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

PALAU

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

PANAMA

180 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

PARAGUAY

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

PERU

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

SAO TOME VE PRINCIPE

15 gün için vizesiz

SAINT KITTS (SAINT CHRISTOPHER) VE NEVIS ADALARI

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

SAINT LUCIA

42 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

SAINT VINCENT VE GRENADINLER

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

SENEGAL

Online vize

SEYŞELLER

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

ŞİLİ

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

SRİ LANKA

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

SOLOMON ADALARI

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

SİNGAPUR

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

SVAZİLAND

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

TACİKİSTAN

60 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

TAYLAND

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

TANZANYA

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

TAYVAN

30 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.

TOGO

Togo için kara sınır kapılarında ve Lomé Havaalanı'nda vize alınabiliyor.

UMMAN

Sınır kapısında 30 günlük vize

VENEZUELA

90 gün vizesiz giriş yapılabilmektedir.