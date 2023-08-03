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SON DAKİKA MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM | Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD'ın aktardığı son bilgilere göre, 3 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem hakkında arama motorlarında 'Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 11:30 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 12:29
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SON DAKİKA MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM | Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar sokağa dökülürken arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor.

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın verilerine göre saat 07.56'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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