KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI 2023 | ÖSYM KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir!

KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi, 29-30 Temmuz tarihlerinde 3 farklı oturumla gerçekleşiyor. Memur olma amacıyla sınava katılan binlerce aday, soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. İşte arama motorlarında sorgulanan 'ÖSYM KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir...'

KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

29 - 30 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılan 3 oturumlu KPSS Alan Bilgisi sınavında soru ve cevapların yayımlanacağı tarihe ilişkin açıklama yapılmadı. Önceki sınavlarda sınavdan birkaç saat sonra soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımlayan ÖSYM'nin, bu sınav için soru ve cevapları 30 Temmuz günü öğleden sonra açıklaması bekleniyor.

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KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınav sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

2024 KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM 2024 sınav takvimini henüz açıklamadı. Ancak şimdiye kadar referans alınan tarihlerle, 2024 Lisans KPSS'nin başvurularının Mayıs ayında alınması ve sınavın Temmuz ayının sonunda yapılması bekeniyor. 2024 Ön Lisans KPSS'de başvuruların Ağustos ayında alınıp sınavın Ekim ayında; 2024 Lise KPSS'nin ise başvurularının Eylül ayında başlaması ve sınavın Kasım ayında yapılacağı tahmin ediliyor.