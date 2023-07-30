Haberler Haberler KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI 2023 | ÖSYM KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir!

KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI 2023 | ÖSYM KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir!

KPSS Alan Bilgisi sınavı, 29 ve 30 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılıyor. İlk iki oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye; son oturumunda ise İşletme, Muhasebe ve İstatistik adayları yarışıyor. Peki KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 10:10
KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI 2023 | ÖSYM KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir!

KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi, 29-30 Temmuz tarihlerinde 3 farklı oturumla gerçekleşiyor. Memur olma amacıyla sınava katılan binlerce aday, soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. İşte arama motorlarında sorgulanan 'ÖSYM KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir...'

KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

29 - 30 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılan 3 oturumlu KPSS Alan Bilgisi sınavında soru ve cevapların yayımlanacağı tarihe ilişkin açıklama yapılmadı. Önceki sınavlarda sınavdan birkaç saat sonra soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımlayan ÖSYM'nin, bu sınav için soru ve cevapları 30 Temmuz günü öğleden sonra açıklaması bekleniyor.

ÖSYM KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınav sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

2024 KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM 2024 sınav takvimini henüz açıklamadı. Ancak şimdiye kadar referans alınan tarihlerle, 2024 Lisans KPSS'nin başvurularının Mayıs ayında alınması ve sınavın Temmuz ayının sonunda yapılması bekeniyor. 2024 Ön Lisans KPSS'de başvuruların Ağustos ayında alınıp sınavın Ekim ayında; 2024 Lise KPSS'nin ise başvurularının Eylül ayında başlaması ve sınavın Kasım ayında yapılacağı tahmin ediliyor.

DİĞER
"Yazık etmiş güzelliğine" Oyuncu Tülin Ece son görüntüsü ile hayal kırıklığı oldu! Aynı kişi olduğunu inanmak çok zor...
Mesele ağaç değil! Akbelen'deki CHP-HDP provokasyonunun perde arkası ortaya çıktı: 'Çakma' çevreciler
G.Saray'dan ayrılırken gönülleri fethetti!
Sürpriz talip! Temasa geçtiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
KPSS Alan Bilgisi giriş belgesi sorgulama 2023
KPSS Alan Bilgisi saat kaçta?
KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Almanya - Kolombiya maçı saat kaçta? Almanya - Kolombiya maçı saat kaçta? 09:31
Norveç - Filipinler maçı saat kaçta? Norveç - Filipinler maçı saat kaçta? 09:16
G.Saray'dan ayrılırken gönülleri fethetti! G.Saray'dan ayrılırken gönülleri fethetti! 09:13
İsviçre - Yeni Zelanda maçı saat kaçta? İsviçre - Yeni Zelanda maçı saat kaçta? 09:11
Real Madrid'i 'Barça'ladı! Real Madrid'i 'Barça'ladı! 08:00
F.Bahçe'nin gözdesinde flaş gelişme! Kadro dışı... F.Bahçe'nin gözdesinde flaş gelişme! Kadro dışı... 07:52
Daha Eski
Sürpriz talip! Temasa geçtiler Sürpriz talip! Temasa geçtiler 07:39
F.Bahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! İşte bonservis bedeli F.Bahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! İşte bonservis bedeli 00:04
F.Bahçe'de o isme Arabistan'dan sürpriz teklif! F.Bahçe'de o isme Arabistan'dan sürpriz teklif! 00:04
G.Saray'da Paredes bilmecesi! Karar verildi G.Saray'da Paredes bilmecesi! Karar verildi 00:04
F.Bahçe'nin Dominguez inadı! F.Bahçe'nin Dominguez inadı! 00:04
Dört gözle Zaniolo'nun transferini bekliyorlar! Nedeni... Dört gözle Zaniolo'nun transferini bekliyorlar! Nedeni... 00:03