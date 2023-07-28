BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? | 2023 Ağustos askerlik yeri, tarihi ne zaman, saat kaçta belli olur?

Bedelli askerliğe başvuran ve yerlerin açıklanmasını bekleyen binlerce yükümlü için heyecan dorukta. Enflasyon karşısında çalışanların mağduriyetini önlemek için asgari ücrete yapılan ara zammın ardından bedelli askerlik fiyatlarına da güncelleme gelirken 2023 yılında Ocak-Temmuz döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz ayında 122 bin 351 TL'ye çıkarıldı. Peki bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik başvurusunda bulunan yükümlüler için bedelli askerlik tarih ve yerleri 28 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. 2022 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2023 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

2 Şubat 2023

2 Mart 2023

6 Nisan 2023

4 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

6 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

7 Eylül 2023

5 Ekim 2023

9 Kasım 2023

7 Aralık 2023

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📌 Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

📌 2022 yılında sevke tabi iken yasal mazeretleri nedeniyle 2023 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci maddesi kapsamındakiler, 3'üncü maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklardır.

📌 Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. Bunlardan emsallerinin terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak, bu yükümlülerin yeniden bedelli askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.