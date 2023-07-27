GASTRONOMİ TABAN PUANLARI 2023 | Gastronomi başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

GASTRONOMİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini Gastronomi bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Gastronomi taban puanları 2023, Gastronomi başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...
GASTRONOMİ TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR
Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.
- Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 488,88 446
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 467,89 1.168
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7/7 457,57 1.884
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7/7 453,35 2.241
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 447 2.993
- Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (Burslu) 8/8 439,46 4.174
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 9/9 438,9 4.267
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5/5 438,26 4.389
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 432,05 5.788
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 418,17 10.697
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 5/5 417,99 10.792
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5/5 417,82 10.855
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 7/7 416,51 11.498
- Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7/7 416,14 11.688
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 70/72 415,82 11.854
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 414,39 12.621
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 410,65 14.806
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 14/14 407,25 17.046
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) 60/62 406,59 17.488
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 5/5 404,63 18.904
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 3/3 403,76 19.568
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 402,76 20.342
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 399,88 22.777
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 397,71 24.725
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11/11 397,64 24.783
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 60/62 397,47 24.946
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 4/4 397,32 25.060
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) 50/52 397,01 25.383
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 396,85 25.528
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 7/7 396,08 26.279
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 5/5 390,49 32.190
- İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6/6 389,18 33.783
- Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 30/30 388,2 34.913
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) 64/66 387,26 36.135
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) 50/52 386,31 37.318
- Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 7/7 385,84 37.917
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 385,46 38.401
- Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 385,04 38.939
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 80/82 383,95 40.376
- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) 60/62 383,45 41.075
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) 50/52 382,1 42.961
- İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 3/3 381,95 43.176
- İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 380,46 45.396
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 60/62 379,07 47.496
- Mersin Üniversitesi (Devlet) 60/62 379,02 47.560
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) 60/62 375,57 53.099
- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 60/62 375,4 53.373
- Gaziantep Üniversitesi (Devlet) 60/62 374,67 54.650
- Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6/6 374,52 54.920
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Burslu) 10/10 374,16 55.493
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 5/5 373,59 56.467
- Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) (Burslu) 5/5 373,28 57.002
- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu) 5/5 372,8 57.908
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) 60/62 372,11 59.185
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) 70/72 372,1 59.213
- Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Burslu) 4/4 372,03 59.339
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) (İÖ) 80/82 370,33 62.330
- Balıkesir Üniversitesi (Devlet) 50/52 369,89 63.150
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 51/51 368,64 65.508
- Kocaeli Üniversitesi (Devlet) 60/62 367,89 66.970
- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) 60/62 367,17 68.412
- Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,7 69.446
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) 60/62 365,62 71.673
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) 55/57 364,24 74.515
- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) 60/62 361,49 80.644
- Balıkesir Üniversitesi (Devlet) 40/41 361,49 80.635
- Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) 60/62 361,13 81.504
- Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) 60/62 360,08 83.954
- İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) 60/62 358,05 88.907
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 10/10 358 89.033
- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) 30/31 357,82 89.485
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) 40/41 356,94 91.755
- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) 40/41 356,02 94.136
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 20/20 355,23 96.228
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) 60/62 353,2 101.781
- Karabük Üniversitesi (Devlet) 50/52 351,9 105.393
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) (M.T.O.K.) 16/17 350,68 108.894
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) (İÖ) 60/62 350,23 110.201
- Düzce Üniversitesi (Devlet) 40/41 350,16 110.398
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) 70/72 350,06 110.675
- Kırklareli Üniversitesi (Devlet) 40/41 349,83 111.341
- Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) 60/62 348,74 114.630
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 10/10 346,92 120.160
- Ordu Üniversitesi (Devlet) 60/62 346,64 121.051
- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 40/41 346,39 121.815
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) 30/31 345,99 123.118
- Kastamonu Üniversitesi (Devlet) 50/52 345,38 125.051
- Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) 40/41 345,23 125.554
- Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 345,18 125.734
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) 40/41 344,43 128.141
- Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) (İÖ) 60/62 342,81 133.590
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) 70/72 342,47 134.825
- Sinop Üniversitesi (Devlet) 50/52 342,3 135.412
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 36/36 342,25 135.579
- Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Devlet) 40/41 342,23 135.627
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 44/44 341,87 136.855
- Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 30/31 341,13 139.510
- Giresun Üniversitesi (Devlet) 50/52 340,47 141.965
- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) 40/41 340,25 142.786
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 10/10 339,13 146.777
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 337,88 151.254
- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) 50/52 336,09 157.972
- Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) 30/31 335,08 161.892
- Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) 40/41 333,86 166.863
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) 50/52 332,11 173.995
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) (İÖ) 60/62 331,92 174.806
- Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) 40/41 330,39 181.368
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 328,58 189.233
- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) 40/41 325,68 202.747
- Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) 50/52 324,48 208.437
- Batman Üniversitesi (Devlet) 40/41 324,45 208.619
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 67/67 323,54 212.995
- Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (%50 İndirimli) 36/36 323,53 213.031
- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) 30/31 322,56 217.822
- Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 38/38 321,94 220.858
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 1/1 321,06 225.329
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 42/42 320,59 227.683
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 51/51 318,57 238.257
- Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) 50/52 314,85 259.023
- Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) 40/41 314,78 259.366
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 30/30 314,76 259.498
- Siirt Üniversitesi (Devlet) 40/41 311,55 278.413
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 8/8 311,06 281.449
- Ardahan Üniversitesi (Devlet) 40/41 309,93 288.490
- Iğdır Üniversitesi (Devlet) 60/62 309,01 294.122
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 30/30 308,28 298.670
- Şırnak Üniversitesi (Devlet) 40/41 307,07 306.244
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (%50 İndirimli) 19/19 304,8 321.158
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 304,22 324.925
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 25/25 300,23 352.327
- Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 4/4 297,17 374.009
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 30/30 296,87 376.203
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%25 İndirimli) 32/32 296,19 381.241
- İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 16/16 296,17 381.334
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 43/43 295,8 384.193
- Girne Üniversitesi (Kktc) (Burslu) 6/6 295,19 388.689
- Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (%50 İndirimli) 25/25 293,8 399.340
- Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 24/24 291,51 417.121
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 15/15 291,51 417.108
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 21/21 290,43 425.552
- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) 5/5 289,69 431.481
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 8/8 288,32 442.617
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 23/23 286,07 460.960
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 285,98 461.689
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 9/9 284,73 472.084
- Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) (%50 İndirimli) 15/15 278,91 523.022
- Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (Ücretli) 12/12 277,4 536.878
- İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 28/28 276,15 548.209
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 61/61 272,93 578.697
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 14/14 271,58 591.827
- İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 1/1 271,1 596.373
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 1/1 266,27 644.072
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%50 İndirimli) 10/10 266,11 645.617
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 25/25 264,83 658.550
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Ücretli) 10/10 261,91 688.534
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 17/17 261,81 689.590
- Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 22/22 260,62 702.105
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 49/49 260,56 702.799
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 25/25 260,19 706.666
- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (%50 İndirimli) 25/25 259,8 710.800
- İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 47/47 256,28 749.003
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 25/25 255,95 752.468
- İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 6/6 253,3 781.772
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 24/24 252,57 789.934
- Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 252,42 791.700
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Ücretli) 40/40 250,61 811.884
- Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 247,54 846.491
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 8/8 247,12 851.234
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 65/65 247,1 851.433
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 25/25 245,39 870.774
- Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 38/38 244,08 885.834
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 84/84 239,27 941.340
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 56/56 237,64 960.018
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 10/10 237,11 966.176
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 18/18 236,16 977.049
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 32/32 228,31 1.065.912
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 20/20 225,83 1.093.819
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 10/2 205,04 1.303.560
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 30/30 200,24 1.343.799
- Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 25/8 191,77 1.403.516
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 25/25 190,6 1.410.446
- Girne Üniversitesi (Kktc) (%50 İndirimli) 24/12 187,7 1.426.730
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 20/17 169,49 1.485.248
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 30/28 165,12 1.489.817
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Ücretli) 2/— – —