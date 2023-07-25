LGS 2. TERCİH NE ZAMAN 2023? | LGS ikinci tercih nasıl yapılır? MEB lise 1. nakil, yerleştirmeye esas nakil işlemleri

LGS 2. TERCİH NE ZAMAN 2023? | Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan sınavın tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istedikleri liseye yerleşemeyen öğrenciler ve velileri, 2. tercihler için araştırmalara başladı. Tercihlerde yerleşemeyen adaylar için düzenlenen 1. nakil işlemleri hakkında arama motorlarında araştırılan 'LGS 2. tercih ne zaman 2023? LGS ikinci tercih nasıl yapılır?' sorularının cevabını sizler için derledik.

LGS İKİNCİ TERCİH NE ZAMAN YAPILIR?

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

LGS İKİNCİ TERCİH NASIL YAPILIR?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla kazandığınız okula kayıt işleminiz otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Fakat aday öğrenci istediği liseye yerleşemediyse LGS ikinci tercihler işlemi ile yeni bir tercih daha yapıyor.

👉e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girin.

👉İlk paragrafın sonundaki 'tıklayınız' bağlantısını seçin.

👉Açılan 2023 Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi sayfasında il, ilçe ve istediğiniz liseye tik atın.

LGS 2023 BOŞ KONTENJANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?

08-16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.