SON DAKİKA MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME | Memur-Sen maaş zammı talebi ne kadar, kaç TL?

SON DAKİKA MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME | 1 Ağustos itibarıyla başlayacak olan memur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için beklenen açıklama geldi. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında 1 ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek. Toplantıların öncesinde 120 maddelik teklifini açıklayan memur-sen, refah payı dahil zam beklentisi ile kira yardımının da aralarında bulunduğu kritik maddeleri kamuoyu ile paylaştı. İşte detaylar...

MEMUR-SEN MAAŞ ZAMMI TALEBİ NE KADAR, KAÇ TL?

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"22 bin TL'den kaynaklı en düşük devlet memuruna eksik uygulanan 1650 TL'nin tazmnini istiyoruz. Geçtiğimiz 2 yıldaki enflasyon rakamlarını dikkate alarak 2024 yılı için 3'er aylık rafah payı dahil 1. 3 ayda yüzde 35, 2. 3 ayda yüzde 10, 3. 3 ayda yüzde 15, 4. 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz.

2025 yılı için ise Türkiye'nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair inancımızla; 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil 1. altı ayda yüzde 25 ve 2. altı ayda yüzde 15 artış istiyoruz.

İki yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte; vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 TL olacaktır."

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM TALEBİ BELLİ OLDU

Başkan Ali Yalçın, açıklamasında şöyle konuştu:

"Adil olanı hayata geçirmek için toplu sözleşme masasına her zaman önem veriyoruz. Toplu sözleşme dışında yapılan düzenlemeler sistemi altüst etmiştir. Düzenlemeler, iyileştirmeler toplu sözleşmenin konusudur. Kamu işvereni için 1 haftalık uzun bir süre olacak. Bu süre içerisinde kamu işvereni tekliflerimizi ayrıştırıp 1 Ağustos'ta zamanı verimli kullanmamız, kısa süre içerisinde bu kadar konuyu konuşacağımız toplu sözleşmeye teklifle gelmelidir. Kamu işvereni mutlaka hazırlık süreci olarak görmelidir.

Kamu işvereni için 1 haftalık uzun bir süre olacak. Bu süre içerisinde kamu işvereni tekliflerimizi ayrıştırıp 1 Ağustos'ta zamanı verimli kullanmamız, kısa süre içerisinde bu kadar konuyu konuşacağımız toplu sözleşmeye teklifle gelmelidir. 2 yıllık süreçteki enflasyon verileri dikkate alınarak 2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil 1. üç ayda yüzde 35, 2 3 ayda yüzde 10 3 yüzde 15, 4 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla tekliflerimizi sunuyor. Refah payı dahil 1. altı ayda yüzde 25, ikinci altı ayda yüzde 15 artış istiyoruz.