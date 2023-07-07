SEYAHATSEVER PROJESİ NEDİR? | Seyahatsever Projesi nasıl başvurulur, kimler başvurabilir? Başvuru şartları ne?

Seyahatsever Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlere duyuruldu. Bakan Osman Aşkım Bak'ın açıkladığı proje, ülke genelinde büyük ilgiyle karşılanırken 'Seyahatsever Projesi nedir? Seyahatsever Projesi nasıl başvurulur, kimler başvurabilir? Başvuru şartları ne?' sorularının cevabı da en çok arananlar listesine girdi. İşte merak edilenler...

SEYAHATSEVER PROJESİ NEDİR?

Seyahatsever projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın seyahat edecek olan gençlere Bakanlığa ait yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunan bir proje olarak biliniyor.

SEYAHATSEVER PROJESİ NASIL BAŞVURULUR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bir ilde en fazla 5 gece konaklama yapılabilecek. Girişte TC kimlik kartının fotokopisi istenecek. Konaklama için ilk giriş saati 13.00 olacak odanın boşaltılacağı gün de en fazla 13.00'e kadar çıkış yapılacak. Konaklama süresince yurtlarda kalan kişiler en erken saat 05.00'te yurttan çıkabilecek ve yurtlara en son giriş saati 01.00 olacak. Her gün temizlik yapılması amacıyla saat 13.00-17.30 arası odalar boşaltılacak. Huzur bozucu davranışlarda bulunanların misafirlikleri sonlandırılacak.

SEYAHATSEVER PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Projeden yararlanmak isteyen kişilerin 18-30 yaş arasında olmaları gerekiyor. Yaz boyu ücretsiz olacak yurtlardan yararlanmak için öğrenci olma şartı da aranmayacak. Konaklama için yurt müdürlüğü ile en az bir gün öncesinden iletişime geçip ad, soyad ve TC kimlik numarası ile rezervasyon yapmak gerekiyor.