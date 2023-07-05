💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 5 Temmuz Çarşamba 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 5 Temmuz Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '5 Temmuz Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 5 Temmuz Çarşamba 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

5 TEMMUZ ÇARŞAMBA SAYISAL SONUÇLARI 4-16-37-38-64-81 Joker: 22 SüperStar: 79

👉 Sayısal Loto 5 Temmuz Çarşamba sonucu için TIKLA

👉 Sayısal Loto tüm sonuçlar için TIKLA