Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 1 Temmuz 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 1 Temmuz 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 1 Temmuz Cumartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 07:19 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 07:30
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 1 Temmuz 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

1 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Temmuz 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 25,7312 (Alış) - 26,0451 (Satış)

EURO: 27,8133 (Alış) - 28,4526 (Satış)

STERLİN: 32,7651 (Alış) - 32,9294 (Satış)

1 DOLAR = 26,04 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉1 Temmuz Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.597,50

Gram altın satış: 1.597,99

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.573,00

Çeyrek altın satış: 2.675,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.129,00

Yarım altın satış: 5.350,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.243,00

Tam altın satış: 10.651,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 10.687,00

Cumhuriyet altını satış: 10.849,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 10.515,00

Ata altın satış: 10.880,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Temmuz günü saat 07.18 itibarıyla alınmıştır.

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