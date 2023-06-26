Haberler Haberler ŞİRİNLER FİLMİ KONUSU NE? | Şirinler (The Smurfs) filmi oyuncu kadrosu ne? IMDB - The Smurfs

ŞİRİNLER FİLMİ KONUSU NE? | Şirinler (The Smurfs) filmi oyuncu kadrosu ne? IMDB - The Smurfs

Sevilen çizgi film Şirinler'in animasyon filmi televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Yönetmenliğini Raja Gosnell'in üstlendiği film 2011 yılında vizyona girdi ve büyük beğeni topladı. Şirinler filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 10:10 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 10:20
ŞİRİNLER FİLMİ KONUSU NE? | Şirinler (The Smurfs) filmi oyuncu kadrosu ne? IMDB - The Smurfs

Şirinler filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Şirinler filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2011 yapımı animasyon filmi Şirinler detayları haberimizde...

ŞİRİNLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kötü büyücü Gargamel, Mavi Ay kutlamaları sırasında Şirinler köyüne saldırır ve Şirinler'i şelaledeki gizli bir geçide kovalar. Büyülü geçitten geçen mavi yaratıklar, kendilerini bir anda günümüz New York'unda, Central Park'ın tam ortasında bulurlar. New York'un karmaşasında sıkışıp kalmışlardır. Fakat Gargamel ve korkunç kedisi Azman da Şirinler'in peşinden New York'a gelmiştir. Evli çift Patrick ve Grace Winslow'un evine tesadüfen düşen Şirinler, bu çiftin koruması altında New York'un altını üstüne getirerek hem hayatta kalmaya çalışırlar hem de Gargamel'e yakalanmadan, Şirinler köyüne giden geçidi yeniden bulmaya çalışacaklar.

ŞİRİNLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Hank Azaria
  • Neil Patrick Harris
  • Jayma Mays
  • Sofía Vergara
DİĞER
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