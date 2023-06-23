Haberler Haberler SON DAKİKA DEPREM | 23 Haziran deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

SON DAKİKA DEPREM | 23 Haziran deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde alınan yıkıcı hasar, ülkemizde depreme olan hassasiyeti daha da yoğun hale getirdi. 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği şiddetli iki sarsıntının ardından günlük fay hattı faaliyetleri ve sarsıntılar vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Arama motorlarında sorgulanan en güncel deprem haberleri, 23 Haziran'da yaşanan deprem ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri hakkındaki bilgilerini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 07:50
SON DAKİKA DEPREM | 23 Haziran deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA 23 HAZİRAN | Deprem kuşağında yer alan ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntıya maruz kalmaktadır. Son olarak Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen iki şiddetli depremden 11 il büyük ölçüde etkilenerek yıkıcı hasar almıştır. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından da sıklıkla araştırılmaktadır. İşte son dakika deprem haberleri, 23 Haziran deprem mi oldu? sorusunun cevabı ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

23 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER1

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

DİĞER
Son dakika haberleri: Burak Yılmaz eski takımına geri dönüyor! Süper Lig’de mesaiye başlayacak: İşte yeni görevi…
Çiçeği burnunda çift Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran'dan dolu dizgin aşk!
G.Saray'a Dembele transferinde sürpriz engel!
Önce Real Madrid şimdi... Avrupa devleri Arda savaşına girdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
26 - 27 Haziran kargolar açık mı?
LGS taban puanları 2023 (illere göre taban puanlar)
2023 Terviye Günü ne zaman?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brighton öne geçti Brighton öne geçti 07:43
Beşiktaş'ın gözdesinden flaş karar! Beşiktaş'ın gözdesinden flaş karar! 00:18
Beşiktaş'ın gözdesinden flaş karar! Beşiktaş'ın gözdesinden flaş karar! 00:16
G.Saray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak G.Saray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak 23:43
Trabzonspor'dan Büyükekşi'ye tebrik mesajı! Trabzonspor'dan Büyükekşi'ye tebrik mesajı! 23:43
Başakşehir Biglia ile yollarını ayırdı! Başakşehir Biglia ile yollarını ayırdı! 23:43
Daha Eski
Galatasaray Kanami Tashiro'yu transfer etti! Galatasaray Kanami Tashiro'yu transfer etti! 23:43
Beşiktaş Başkanı Çebi'den Icardi ve Jesus eleştirisi! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Icardi ve Jesus eleştirisi! 23:40
F.Bahçe'ye müjde! Kartal sonrası imzayı atıyor F.Bahçe'ye müjde! Kartal sonrası imzayı atıyor 23:40
Juventus'tan G.Saray'a Moise Kean cevabı! Juventus'tan G.Saray'a Moise Kean cevabı! 23:40
TFF başkanlık seçimi sonuçlandı! TFF başkanlık seçimi sonuçlandı! 23:40
Güneş'ten olay açıklama! "Yabancı oyuncu yerli oynayabiliyorsa..." Güneş'ten olay açıklama! "Yabancı oyuncu yerli oynayabiliyorsa..." 23:40