Haberler Haberler MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR? | 2023 Haziran faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? Beklenti anketi ve tahminler

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR? | 2023 Haziran faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? Beklenti anketi ve tahminler

Merkez Bankası'nın Haziran ayına ilişkin faiz kararı, başta yatırımcılar olmak üzere birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Seçimlerin ardından TCMB Başkanlığı'na getirilen Hafize Gaye Erkan'ın uygulayacağı politikanın faiz artırımı yönünde olup olmayacağı ise en büyük soru işaretlerinden biri. 22 Haziran'da yapılacak PPK toplantısının ardından açıklanacak olan MB faiz kararı hakkında arama motorlarında araştırılan 'Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2023 Haziran faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte beklenti anketi ve tahminler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 07:50 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 07:50
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR? | 2023 Haziran faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? Beklenti anketi ve tahminler

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR? | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Haziran ayına ilişkin politika faizi kararı, milyonlarca kişinin ilgisiyle bekleniyor. Enflasyon karşısında çalışanları mağdur etmemek adına asgari ücrete yapılan yüzde 34 zamla birlikte net asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükseltildi. En düşük memur maaşının ise 22 bin TL olacağının sık sık altı çizilirken 22 Haziran'da tüm gözler Merkez Bankası'na çevrildi. İç piyasalar üzerinde büyük etkiye sahip olan TCMB faiz kararı hakkında araştırılan 'Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2023 Haziran faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?' sorularını haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Haziran ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu, faiz kararını 22 Haziran 2023 Perşembe günü, saat 14.00'te açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık edeceği ilk toplantıdan çıkacak olan karar, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

25 Mayıs'ta yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), toplantının ardından faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR, ARTAR MI?

PPK şubat ayında sürpriz sayılacak bir şekilde 50 baz puanlık indirim kararı almasının ardından mart ve nisan toplantılarında da faize dokunmamıştı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ve ocak toplantılarını da pas geçmişti. 2022 Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİ ANKETİ VE TAHMİNLER

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş istedi Galatasaray bitiriyor! Dünya devinden yıldız geliyor...
Tuvana Türkay’la ilişkisi ihanet iddiaları yüzünden biten İzzet Antebi çapkınlık turunda! Gizemli kadınla fena yakalandı...
Milano'da Zaniolo zirvesi! Dursun Özbek bizzat görüştü
2. görüşmenin detayları ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Lokum gibi kura
Deprem son dakika! 22 Haziran deprem mi oldu?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
En yakınınızdan bir ses: Vav Radyo&TV
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (21 Haziran)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanyol basınından bomba Arda Güler iddiası! İspanyol basınından bomba Arda Güler iddiası! 00:25
F.Bahçe'den G.Saray'a yılın çalımı! Dünya yıldızı imzaya F.Bahçe'den G.Saray'a yılın çalımı! Dünya yıldızı imzaya 00:25
Beşiktaş'tan sonra G.Saray da talip oldu! Beşiktaş'tan sonra G.Saray da talip oldu! 00:25
Kulüp başkanı açıkladı! G.Saray'a gelecek mi? Kulüp başkanı açıkladı! G.Saray'a gelecek mi? 00:25
G.Saray golcüsünü buldu! Kolombiyalı yıldız geliyor G.Saray golcüsünü buldu! Kolombiyalı yıldız geliyor 00:25
Beşiktaş'ın Tormena teklifine yanıt geldi! Beşiktaş'ın Tormena teklifine yanıt geldi! 00:25
Daha Eski
Çarpıcı gelişme! G.Saray'a satıldığı iddia edildi Çarpıcı gelişme! G.Saray'a satıldığı iddia edildi 00:24
G.Saraylı yöneticiden Icardi açıklaması! "Transferi olmazsa..." G.Saraylı yöneticiden Icardi açıklaması! "Transferi olmazsa..." 00:24
Arda Güler F.Bahçe'de kalacak mı? İşte planı Arda Güler F.Bahçe'de kalacak mı? İşte planı 00:24
Okan Buruk'tan Barış Alper kararı! Transferi... Okan Buruk'tan Barış Alper kararı! Transferi... 00:24
Beşiktaş Başkanı Çebi'den transfer açıklaması! Beşiktaş Başkanı Çebi'den transfer açıklaması! 00:24
Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor? Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor? 00:24