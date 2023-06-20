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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2023 ? | Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? - Ne zaman başlayacak, bitecek?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İslam aleminin iki büyük bayramından bir tanesi olan ve Hz. İbrahim peygambere kadar uzanan Kurban Bayramı, Zilhicce ayının 10. gününden itibaren 4 gün boyunca kutlanır. Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesiyle tatil günleri kısa tutulurken Kurban Bayramı tatilinin ise 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün 2023? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? - Ne zaman başlayacak, bitecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 07:20 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 07:40
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2023 ? | Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? - Ne zaman başlayacak, bitecek?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2023 ? | Haziran ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman'ı kurban bayramı heyecanı sardı. İslam aleminin en önemli iki bayramından biri olan Kurban Bayramı'nda, Hac ibadetinin yanı sıra kurban kesme ibadeti de yapılır. Maddi durumu yetersiz kişilerin et yemesi amacı taşıyan bu bayramda, kurbanlar Allah için kesilir ve eti fakirlere dağıtılır. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün 2023? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? - Ne zaman başlayacak, bitecek? İşte merak edilenler...

2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı 2023 yılında, 28 Haziran Çarşamba günü eda edilmeye başlanacak. 4 gün süren bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamında sona erecek. 9 gün süreceği açıklanan Kurban Bayramı tatili ise 24 Haziran - 2 Temmuz arasında yapılacak.

2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

2023 Kurban Bayramı arifesi ise 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Ülkemizde hafta sonu tatilinin de dahil edilmesi halinde Kurban Bayramı tatili, 24 Haziran Cumartesi günü başlayıp 3 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. Kurban Bayramı tatiline hafta sonunun da dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin beklenen açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan konuşmasında, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla ile vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

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