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GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ SON DAKİKA | GSS Primleri ne kadar oldu? - 2023 Temmuz zammı GSS prim sorgula

Asgari ücrete yapılan Temmuz ara zammı ile birlikte Genel Sağlık Sigortası primleri de güncellendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işık, yaptığı açıklamada net asgari ücretin 11 bin 402, brüt asgari ücretin ise 13 bin 415 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Peki asgari ücret zammından sonra GSS primleri ne kadar oldu?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 13:50
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ SON DAKİKA | GSS Primleri ne kadar oldu? - 2023 Temmuz zammı GSS prim sorgula

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ SON DAKİKA | 2023 yılında asgari ücret ara zammı gerçekleşerek %34 oranında artışla 11 bin 402 lira seviyesine yükseldi. Bu duyurunun ardından, genel sağlık sigortası primlerinin geçen yıl olduğu gibi yine asgari ücret seviyesinde artış göstereceği tahmin ediliyor. Peki GSS Primleri ne kadar oldu? İşte 2023 Temmuz zammı GSS primleri...

GSS PRİMLERİ NE KADAR OLDU?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, asgari ücret artış oranına paralel olarak yükseltilecek. Brüt asgari ücretin üçte birinden daha az geliri olan kişilerin primleri devlet tarafından karşılanırken, bu sınırı aşan bireyler kendi primlerini ödemekle yükümlüdür.

2023 yılı Temmuz ayındaki asgari ücret ara zammının belirlenmesiyle birlikte GSS prim tutarı da açıklanacak. Şu anki güncel GSS prim tutarı 332,5 TL olarak bilinmektedir. Asgari ücretteki %34'lük zamdan sonra GSS prim tutarının 402 TL olması beklenmektedir.

GSS NEDİR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye'de vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için zorunlu olan bir sigorta sistemidir. GSS, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen bir programdır. GSS kapsamında, sigortalı bireyler sağlık hizmetlerine erişebilmek için prim ödemektedirler.

GSS, Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşları ve yabancı uyruklu kişileri kapsayan bir sigorta sistemidir. Geliri brüt asgari ücretin üçte birinden daha az olan kişilerin primleri devlet tarafından karşılanırken, bu sınırı aşan bireyler ise kendi primlerini ödemekle sorumludur.

GSS primleri, sağlık hizmetlerine erişimi sağlamak için gereklidir ve düzenli olarak ödenmesi gereken bir mali yükümlülüktür. Prim tutarı, kişinin gelirine ve sigortalı statüsüne göre belirlenir. Primlerin düzenli olarak ödenmemesi durumunda, kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanması kısıtlanabilir.

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