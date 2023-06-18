Haberler Haberler AYT 2023 SOSYAL MEDYA YORUMLARI | 💭 2023 AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık zor muydu? - AYT adayların görüşleri Twitter

AYT 2023 SOSYAL MEDYA YORUMLARI | 💭 2023 AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık zor muydu? - AYT adayların görüşleri Twitter

ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) tamamlandı. 2,5 milyondan fazla adayın katılım sağladığı sınavın ardından birçok aday, diğerlerinin görüşlerini araştırmaya başladı. Başta Twitter olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında, sınava katılan adaylar birbirleriyle görüşlerini paylaşırken soruların kolay olup olmadığını araştıranlar, arama motorlarında 'AYT 2023 sosyal medya yorumları, 2023 AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık zor muydu? - AYT adayların görüşleri Twitter' sorgulamaları yapıyor. İşte 2023 AYT yorumları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 13:00 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 13:10
AYT 2023 SOSYAL MEDYA YORUMLARI | 💭 2023 AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık zor muydu? - AYT adayların görüşleri Twitter

AYT 2023 SOSYAL MEDYA YORUMLARI | 2,5 milyondan fazla adayın katılım sağladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 13.15 itibarıyla sona erdi. Sınav salonlarından çıkan adaylar, rakiplerinin sınavının nasıl geçtiğini ve sınavın zorlu olup olmadığını öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki 2023 AYT zor muydu? İşte adayların görüşleri ile sosyal medya yorumları...

2023 AYT ZOR MUYDU?

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT, saat 13.15'te sona eriyor. Adaylar, sınav salonlarından çıkınca görüşlerini paylaşacak. Henüz sınav bitmediğinden sınavın zorluk derecesine ilişkin yorum yapılamamaktadır. AYT yorumları, sınavın bitiminin hemen ardından fotomac.com.tr'de yer alacak.

AYT SAYISAL ADAYLARIN GÖRÜŞLERİ

Geçtiğimiz sene AYT sayısal alanında sınava katılan adaylar, tüm derslerin eşit zorlukta olduğunu ifade etti. Sayısal öğrencileri için belirleyici soruların Matematik'te yer aldığını belirten adaylar, 11 ve 12. sınıf konularının ağırlıklı olduğu Matematik'te analitik geometri ağırlıklı, bilgiyi sorgulayan ve yorum yaparak çözüme ulaşmayı gerektiren soruların yoğun olduğunu söyledi. Öte yandan Kimya sorularının 8 tanesi 11. sınıf konularından, 5 tanesinin de 12. sınıf konularından sorulduğu 2022 AYT sayısalda, Fen Bilimleri altındaki Fizik, Kimya ve Biyoloji sorularının tamamında soru ifadelerinin net ve anlaşılır olduğu konusunda adaylar hemfikir oldu.

AYT EŞİT AĞIRLIK ADAYLARIN GÖRÜŞLERİ

2022 AYT'de eşit ağırlık alanında soruları yanıtlayan adaylar, Türkçe ve Tarih derslerinden çıkan soruların tüm müfredatı kapsadığını ancak matematik sorularının ağırlıkla 10 ve 11. sınıf müfradatına yönelik olduğunu belirtti. Süre konusunda pek çok öğrenci sorun yaşamadığını ancak şıkların çeldirici olduğunu belirten adaylar, 24 Türk Dili ve Edebiyatı sorusunun 6 sorusunun paragraf, sözcükte anlam bilgisi ve cümlede anlam bilgisi sorularından; 18 sorusunun ise edebiyat sorularından oluştuğunu belirtti.

AYT SÖZEL ADAYLARIN GÖRÜŞLERİ

2022 AYT'de sözel alanının sorularını çözen adaylar, felse grubu sorularının 10 ve 11. sınıf müfredatına yönelik olduğunu, ağırlıklı olarak bilgi ve bilgiyi analiz etme gücünü ölçen sorulara yer verilmiş olup genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi, neden-sonuç ilişkisi, kronoloji bilgisini ölçen ve temel bilgiler verilerek yorumlanma istenen sorularla karşılaştıklarını ifade ettiler. Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık sorularının ise tamamının bilgiye yönelik olduğuna değinen adaylar, Edebiyat -Sosyal bilimler 1 testinin orta düzeydeyken Sosyal bilimler -2 Testinde zorluk seviyesinin ortanın üstünde olduğunu belirtti.

DİĞER
Bora Gencer'den buruk Babalar Günü paylaşımı! "Bu sefer birlikte değiliz"
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural babası Hakan Ural'ın 'Babalar Günü'nü bakın nasıl kutladı! Kızının ilk aşkıydı işte baba kızın birbirini öpücüklere boğduğu anlar
G.Saray ve Atletico'dan dev transfer savaşı!
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2023 AYT eşit ağırlık soru kitapçığı ve cevap anahtarı
2023 AYT sözel soru kitapçığı ve cevap anahtarı
2023 AYT sayısal soru kitapçığı ve cevap anahtarı
TYT'ye girip AYT'ye girmezsem ne olur 2023?
İstanbul barajlarında son durum 18 Haziran Pazar
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a transfer müjdesi! "Yurt dışından talipler var" G.Saray'a transfer müjdesi! "Yurt dışından talipler var" 12:11
Milliler 616. maçına çıkıyor Milliler 616. maçına çıkıyor 12:11
Aslan'ın umudu azaldı! Takasla gidiyor Aslan'ın umudu azaldı! Takasla gidiyor 11:16
G.Saray ve Atletico'dan dev transfer savaşı! G.Saray ve Atletico'dan dev transfer savaşı! 11:22
G.Saray'da Weghorst sürprizi! Menajerlerden flaş hamle G.Saray'da Weghorst sürprizi! Menajerlerden flaş hamle 11:36
Ramil Guliyev Avusturya'da üçüncü oldu Ramil Guliyev Avusturya'da üçüncü oldu 11:39
Daha Eski
G.Saray'ın Mert Müldür transferiyle ilgili flaş iddia! G.Saray'ın Mert Müldür transferiyle ilgili flaş iddia! 09:45
Atiba'dan flaş açıklama! Atiba'dan flaş açıklama! 09:50
Hollanda - İtalya maçı hangi kanalda? Hollanda - İtalya maçı hangi kanalda? 09:54
Hırvatistan - İspanya maçı hangi kanalda? Hırvatistan - İspanya maçı hangi kanalda? 10:00
F.Bahçe'ye dönüyor! İşte hocalık için en ciddi aday F.Bahçe'ye dönüyor! İşte hocalık için en ciddi aday 10:12
Juve'li yıldızdan F.Bahçe'ye transfer yanıtı! Juve'li yıldızdan F.Bahçe'ye transfer yanıtı! 10:44