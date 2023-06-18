AYT 2023 SOSYAL MEDYA YORUMLARI | 💭 2023 AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık zor muydu? - AYT adayların görüşleri Twitter

AYT 2023 SOSYAL MEDYA YORUMLARI | 2,5 milyondan fazla adayın katılım sağladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 13.15 itibarıyla sona erdi. Sınav salonlarından çıkan adaylar, rakiplerinin sınavının nasıl geçtiğini ve sınavın zorlu olup olmadığını öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki 2023 AYT zor muydu? İşte adayların görüşleri ile sosyal medya yorumları...

2023 AYT ZOR MUYDU?

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT, saat 13.15'te sona eriyor. Adaylar, sınav salonlarından çıkınca görüşlerini paylaşacak. Henüz sınav bitmediğinden sınavın zorluk derecesine ilişkin yorum yapılamamaktadır. AYT yorumları, sınavın bitiminin hemen ardından fotomac.com.tr'de yer alacak.

AYT SAYISAL ADAYLARIN GÖRÜŞLERİ

Geçtiğimiz sene AYT sayısal alanında sınava katılan adaylar, tüm derslerin eşit zorlukta olduğunu ifade etti. Sayısal öğrencileri için belirleyici soruların Matematik'te yer aldığını belirten adaylar, 11 ve 12. sınıf konularının ağırlıklı olduğu Matematik'te analitik geometri ağırlıklı, bilgiyi sorgulayan ve yorum yaparak çözüme ulaşmayı gerektiren soruların yoğun olduğunu söyledi. Öte yandan Kimya sorularının 8 tanesi 11. sınıf konularından, 5 tanesinin de 12. sınıf konularından sorulduğu 2022 AYT sayısalda, Fen Bilimleri altındaki Fizik, Kimya ve Biyoloji sorularının tamamında soru ifadelerinin net ve anlaşılır olduğu konusunda adaylar hemfikir oldu.

AYT EŞİT AĞIRLIK ADAYLARIN GÖRÜŞLERİ

2022 AYT'de eşit ağırlık alanında soruları yanıtlayan adaylar, Türkçe ve Tarih derslerinden çıkan soruların tüm müfredatı kapsadığını ancak matematik sorularının ağırlıkla 10 ve 11. sınıf müfradatına yönelik olduğunu belirtti. Süre konusunda pek çok öğrenci sorun yaşamadığını ancak şıkların çeldirici olduğunu belirten adaylar, 24 Türk Dili ve Edebiyatı sorusunun 6 sorusunun paragraf, sözcükte anlam bilgisi ve cümlede anlam bilgisi sorularından; 18 sorusunun ise edebiyat sorularından oluştuğunu belirtti.

AYT SÖZEL ADAYLARIN GÖRÜŞLERİ

2022 AYT'de sözel alanının sorularını çözen adaylar, felse grubu sorularının 10 ve 11. sınıf müfredatına yönelik olduğunu, ağırlıklı olarak bilgi ve bilgiyi analiz etme gücünü ölçen sorulara yer verilmiş olup genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi, neden-sonuç ilişkisi, kronoloji bilgisini ölçen ve temel bilgiler verilerek yorumlanma istenen sorularla karşılaştıklarını ifade ettiler. Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık sorularının ise tamamının bilgiye yönelik olduğuna değinen adaylar, Edebiyat -Sosyal bilimler 1 testinin orta düzeydeyken Sosyal bilimler -2 Testinde zorluk seviyesinin ortanın üstünde olduğunu belirtti.