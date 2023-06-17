TYT PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER 2023 | YKS TYT puanıyla hangi üniversitelerde, hangi bölümler okunur?

TYT PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER 2023 | ÖSYM'nin gerçekleştirdiği, milyonlarca adayın başvurduğu ve insanlar için önemli bir dönüm noktası olduğu düşünülen YKS sınavlarına sayılı zaman kaldı. Sınava katılacak adaylar, sınavın ilk oturumu olan TYT ile hangi bölümlerde eğitim alabileceğini sorguluyor. Peki YKS TYT puanıyla hangi üniversitelerde, hangi bölümler okunur?

YKS TYT PUANIYLA HANGİ ÜNİVERSİTELERDE, HANGİ BÖLÜMLER OKUNUR?

Aşağıda yer alan bölümler, çeşitli vakıf ve devlet üniversitelerinde yer almakla birlikte kontenjanların dolmaması halinde bazı üniversitelerde bölümlerin açılmaması söz konusudur. Bu nedenle, tercih yapmadan önce kılavuz dikkatlice kontrol edilmelidir.

🖍 Acil Durum ve Afet Yönetimi

🖍 Adalet

🖍 Ağız ve Diş Sağlığı

🖍 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

🖍 Ambalaj Tasarımı

🖍 Ameliyathane Hizmetleri

🖍 Anestezi

🖍 Arıcılık

🖍 Aşçılık

🖍 Atçılık ve Antrenörlüğü

🖍 Atık Yönetimi

🖍 Avcılık ve Yaban Hayatı

🖍 Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

🖍 Bağcılık

🖍 Bahçe Tarımı

🖍 Bankacılık ve Sigortacılık

🖍 Basım ve Yayın Teknolojileri

🖍 Basın ve Yayıncılık

🖍 Bilgi Güvenliği Teknolojisi

🖍 Bilgi Yönetimi

🖍 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

🖍 Bilgisayar Operatörlüğü

🖍 Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO)

🖍 Bilgisayar Programcılığı

🖍 Bilgisayar Teknolojisi

🖍 Bilişim Güvenliği Teknolojisi

🖍 Bitki Koruma

🖍 Biyokimya

🖍 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

🖍 Boya Teknolojisi

🖍 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

🖍 Coğrafi Bilgi Sistemleri

🖍 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)

🖍 Çağrı Merkezi Hizmetleri

🖍 Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

🖍 Çevre Koruma ve Kontrol

🖍 Çevre Sağlığı

🖍 Çevre Temizliği ve Denetimi

🖍 Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

🖍 Çini Sanatı ve Tasarımı

🖍 Çocuk Gelişimi

🖍 Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

🖍 Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

🖍 Deniz Brokerliği

🖍 Deniz Ulaştırma ve İşletme

🖍 Deniz ve Liman İşletmeciliği

🖍 Deri Konfeksiyon

🖍 Deri Teknolojisi

🖍 Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği

🖍 Dış Ticaret

🖍 Dijital Fabrika Teknolojileri

🖍 Diş Protez Teknolojisi

🖍 Diyaliz

🖍 Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

🖍 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

🖍 Döküm

🖍 Eczane Hizmetleri

🖍 Elektrik

🖍 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

🖍 Elektrikli Cihaz Teknolojisi

🖍 Elektronik Haberleşme Teknolojisi

🖍 Elektronik Teknolojisi

🖍 Elektronörofizyoloji

🖍 Emlak Yönetimi

🖍 Endüstri Ürünleri Tasarımı

🖍 Endüstriyel Cam ve Seramik

🖍 Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi

🖍 Endüstriyel Kalıpçılık

🖍 Enerji Tesisleri İşletmeciliği

🖍 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

🖍 Eser Koruma

🖍 Et ve Ürünleri Teknolojisi

🖍 E-Ticaret ve Pazarlama

🖍 Ev İdaresi

🖍 Evde Hasta Bakımı

🖍 Fındık Eksperliği

🖍 Fidan Yetiştiriciliği

🖍 Fizyoterapi

🖍 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

🖍 Geleneksel El Sanatları

🖍 Gemi İnşaatı

🖍 Gemi Makineleri İşletme

🖍 Geoteknik

🖍 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

🖍 Gıda Teknolojisi

🖍 Giyim Üretim Teknolojisi

🖍 Grafik Tasarımı

🖍 Halıcılık ve Kilimcilik

🖍 Halkla İlişkiler ve Tanıtım

🖍 Harita ve Kadastro

🖍 Hava Lojistiği

🖍 Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

🖍 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

🖍 İç Mekan Tasarımı

🖍 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

🖍 İkram Hizmetleri

🖍 İlahiyat (Önlisans)

🖍 İlk ve Acil Yardım

🖍 İnsan Kaynakları Yönetimi

🖍 İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

🖍 İnşaat Teknolojisi

🖍 İnternet ve Ağ Teknolojileri

🖍 İş Makineleri Operatörlüğü

🖍 İş Sağlığı ve Güvenliği

🖍 İş ve Uğraşı Terapisi

🖍 İşletme Yönetimi

🖍 Kaynak Teknolojisi

🖍 Kimya Teknolojisi

🖍 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

🖍 Kooperatifçilik

🖍 Kozmetik Teknolojisi

🖍 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

🖍 Kültürel Miras ve Turizm

🖍 Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

🖍 Laborant ve Veteriner Sağlık

🖍 Laboratuvar Teknolojisi

🖍 Lojistik

🖍 Maden Teknolojisi

🖍 Makine

🖍 Makine, Resim ve Konstrüksiyon

🖍 Maliye

🖍 Mantarcılık

🖍 Marina ve Yat İşletmeciliği

🖍 Marka İletişimi

🖍 Medya ve İletişim

🖍 Mekatronik

🖍 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

🖍 Mermer Teknolojisi

🖍 Metalurji

🖍 Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

🖍 Mimari Dekoratif Sanatlar

🖍 Mimari Restorasyon

🖍 Mobil Teknolojileri

🖍 Mobilya ve Dekorasyon

🖍 Moda Tasarımı

🖍 Moda Yönetimi

🖍 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

🖍 Nüfus ve Vatandaşlık

🖍 Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

🖍 Nükleer Tıp Teknikleri

🖍 Odyometri

🖍 Optisyenlik

🖍 Organik Tarım

🖍 Ormancılık ve Orman Ürünleri

🖍 Ortopedik Protez ve Ortez

🖍 Otobüs Kaptanlığı

🖍 Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri

🖍 Otomotiv Teknolojisi

🖍 Otopsi Yardımcılığı

🖍 Özel Güvenlik ve Koruma

🖍 Pastacılık ve Ekmekçilik

🖍 Patoloji Laboratuvar Teknikleri

🖍 Pazarlama

🖍 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

🖍 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

🖍 Podoloji

🖍 Polimer Teknolojisi

🖍 Posta Hizmetleri

🖍 Radyo ve Televizyon Programcılığı

🖍 Radyo ve Televizyon Teknolojisi

🖍 Radyoterapi

🖍 Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

🖍 Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik

🖍 Raylı Sistemler İşletmeciliği

🖍 Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

🖍 Raylı Sistemler Makinistliği

🖍 Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

🖍 Reklamcılık

🖍 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

🖍 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

🖍 Sağlık Kurumları İşletmeciliği

🖍 Sağlık Turizmi İşletmeciliği

🖍 Sahne Işık ve Ses Teknolojileri

🖍 Sahne ve Dekor Tasarımı

🖍 Seracılık

🖍 Seramik, Cam ve Çinicilik

🖍 Silah Sanayi Teknikerliği

🖍 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

🖍 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

🖍 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

🖍 Sondaj Teknolojisi

🖍 Sosyal Güvenlik

🖍 Sosyal Hizmetler

🖍 Sosyal Medya Yöneticiliği

🖍 Spor Yönetimi

🖍 Su Altı Teknolojisi

🖍 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

🖍 Sulama Teknolojisi

🖍 Süt ve Besi Hayvancılığı

🖍 Süt ve Ürünleri Teknolojisi

🖍 Tahribatsız Muayene

🖍 Tapu ve Kadastro

🖍 Tarım Teknolojisi

🖍 Tarım Makineleri

🖍 Tarımsal İşletmecilik

🖍 Tarla Bitkileri

🖍 Tekstil Teknolojisi

🖍 Tekstil ve Halı Makineleri

🖍 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

🖍 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

🖍 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

🖍 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

🖍 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

🖍 Tohumculuk Teknolojisi

🖍 Turist Rehberliği

🖍 Turizm Animasyonu

🖍 Turizm ve Otel İşletmeciliği

🖍 Turizm ve Seyahat Hizmetleri

🖍 Uçak Teknolojisi

🖍 Uçuş Harekat Yöneticiliği

🖍 Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

🖍 Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)

🖍 Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

🖍 Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik

🖍 Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

🖍 Üretimde Kalite Kontrol

🖍 Web Tasarımı ve Kodlama

🖍 Yağ Endüstrisi

🖍 Yapı Denetimi

🖍 Yapı Ressamlığı

🖍 Yapı Tesisat Teknolojisi

🖍 Yapı Yalıtım Teknolojisi

🖍 Yaşlı Bakımı

🖍 Yat Kaptanlığı

🖍 Yeni Medya ve Gazetecilik

🖍 Yerel Yönetimler

🖍 Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi