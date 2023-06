KARNESİNDE 3 OLAN TEŞEKKÜR, TAKDİR ALABİLİR Mİ? | 2023 Takdir - Teşekkür belgesi puan hesaplama

KARNESİNDE 3 OLAN TEŞEKKÜR, TAKDİR ALABİLİR Mİ? | 2022- 2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle milyonlarca öğrenci yaz tatiline adım atıyor. Tüm yıl çalışıp derslerinde başarılı olmayı hedefleyen öğrencileri karne heyecanı sararken 16 Haziran Cuma günü verilecek 2. dönem karneleri için hesaplamalar da başladı. Öğrencilerin başarı durumu ile buna bağlı olarak not ortalamasına göre verilen başarı belgeleri olan Takdirname ve Teşekkürname için arama motorlarında araştırılan 'Karnesinde 3 olan Teşekkür, Takdir alabilir mi?' sorusunun cevabını sizler için derledik...

Takdirname ve Teşekkürname verilirken esas alınan kıstas not ortalamasıdır. Bu nedenle, karnesinde 3 olan öğrenciler, gerekli not ortalamasını tutturdukları sürece Teşekkür Belgesi alabilirler.

Ancak Türkçe ve Matematik derslerinin ortalamasının, Teşşekkür Belgesi almak için 3 ve üzeri, Takdir Belgesi almak için ise 4 ve üzeri olması gerekiyor. Bu derslerin ortalaması, Teşekkür Belgesi için en az 3, Takdir Belgesi için en az 4 olmalı. Bu dersler dışında karnesinde 3 olan öğrenciler genel not ortalamasını tutturursa teşekkür belgesi ve takdir belgesi alabilir.

Bu durumda, Türkçe ve Matematik derslerinin not ortalaması dışında karnesinde 3 olan ve 70,00-84,99 arasında not ortalamasına sahip olan öğrenciler Teşekkür Belgesi, not ortamalası 85,00 ve 85'ten arasında olan öğrenciler ise Takdir Belgesi alabilir. Bu kriterlerin yanı sıra Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmemiş olmak gerekmektedir.

KARNESİNDE 1 OLANLAR TEŞEKKÜR BELGESİ ALABİLİR Mİ?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için öncelikle öğrencilerin karnelerinde zayıf ders yani 1 notunun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca not ortalamasının da belli bir puana ulaşması gerekiyor. Ancak Türkçe ve Matematik dersleri 2 ise öğrenciye teşekkür belgesi, 3 ise takdir belgesi verilemez. Teşekkür belgesi almak isteyen öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olması gerekiyor. Takdir belgesi almak isteyen öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 4 olması gerekiyor.

TEŞEKKÜR, TAKDİR BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Derslerindeki gayret ve başarılarıyla tutarlılık gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, derslerinin tümünde başarı gösteren, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70'ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerin alacağı belgeler şöyle:

2023 TAKDİR - TEŞEKKÜR BELGESİ PUAN HESAPLAMA

TEŞEKKÜR BELGESİ

70,00-84,99 arasında not ortalaması

TAKDİR BELGESİ

85,00 ve 85'ten arasında not ortalaması

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ

Ortaöğrenim süresi boyunca en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alan öğrencillere verilir.