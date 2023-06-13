ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BAŞLADI | Milyonlarca vatandaş ilk açıklamayı bekliyor! İşte konuşulan zam oranı...

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET HABERİ | Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zam oranını kararlaştırmak için ilk toplantısına başladı. 2021 Ocak zammıyla birlikte net 8506 TL, brüt ise 10008 TL'ye çıkarılan asgari ücrette yeni bir artış daha yapılacak. İşte toplantıdan ilk detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA İLK VİRAJ

Temmuz dönemiyle birlikte yürürlüğe girecek olan yeni asgari ücret için TÜRK-İş, TİSK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir araya gelerek uzlaşma sağlamayı hedefliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde hem TİSK hem de hükümet tarafından önemli açıklamalar yapıldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete geçici bir zam yapılması talimatını hükümete iletti.

Hükümetin çağrısı üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İş, işveren tarafını TİSK ve hükümet tarafını ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil ediyor. Her bir taraf, 5 temsilciyle temsil ediliyor. Yeni asgari ücret belirlenirken, oy çokluğu yeterli oluyor ve hükümet yetkilileri burada hakem rolü üstleniyor.

Toplantının yaklaşık 2-3 saat sürmesi bekleniyor. İşçi tarafı, taleplerini iletmek için hazır bulunurken, işveren tarafı ise ellerindeki verileri paylaşacak. Çalışma Bakanlığı da Mart ayından bu yana yaptığı saha çalışmalarını aktaracak.

2023 ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısının bitiş saatine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak toplantının basına kapalı olarak gerçekleştirilmesi ve 2-3 saat sürmesi bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er kişilik, toplanda 15 kişiden oluşan komisyon yetkililerinin toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor. Toplantıda, başta enflasyon olmak üzere geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılacak. TÜİK verileri, Bakanlığın anketi, TÜRK-İŞ'in ve TİSK'in teklifi ile beraber uzlaşma aranacak.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücrete Temmuz ayından itibaren uygulanacak ara zam hakkında açıklama yapan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, sürecin bayramdan önce tamamlanarak asgari ücret ara zammının vatandaşlara duyurulmasını umduklarını söyledi. Akkol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TİSK'in görüşünü sayın bakanımıza da arz ettik. Teknik olan görüşler ifade edildiği kadar teknik olmayan görüşler de ifade ediliyor. Bizim görüşümüz üçlü mutabakatta hızlı şekilde işçinin, işverenin razı olduğu kamunun liderliğini yaptığı bir mutabakat ile bu süreci tamamlamak arzusundayız. Teşkilatımla beraber şahsi arzum, bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır."

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA MASADAKİ RAKAMLAR

Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak. Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek.

ASGARİ ÜCRETTE 500 DOLAR VURGUSU

Görev değişiminden önce asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarını belirten eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette 500 dolar vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır." Birçok ekonomi kalemini etkileyecek asgari ücret 500 dolar seviyesine çıkması halinde 11 bin TL üzerinde seyredecek.