Haberler Haberler Bakan Osman Aşkın Bak paylaştı: Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz!

Bakan Osman Aşkın Bak paylaştı: Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçının ardından bir paylaşım yaptı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 22:32
Bakan Osman Aşkın Bak paylaştı: Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına dair bir paylaşımda bulundu.

Bakan Bak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız."



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FARK ATTI

Fotoğrafta ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeşil takımı karşı taraftaki beyaz takıma karşı farklı üstünlük sağladığı görüldü.

Fotoğraf karesinde Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un prensi için dünya devleri sıraya girdi! İlk teklifi yaptılar: Galatasaray’da kulüp tarihine geçecek…
Ankara'daki yağmur çilesinin sebebini ortaya çıkaran görüntüler! Mazgallar asfaltla kapatılmış...
Arda'dan akıl dolu pas! Alex'i hatırlattı
Galatasaray'da durmak yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) taban puanları 2023
2023 Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?
İstanbul barajlarında son durum 11 Haziran Pazar
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Arda Güler gelişmesi! O madde artık geçersiz... F.Bahçe'de Arda Güler gelişmesi! O madde artık geçersiz... 22:47
Türkiye Kupası F.Bahçe'nin! Türkiye Kupası F.Bahçe'nin! 22:44
Yıldız isimden olay hareket! Formasını fırlattı Yıldız isimden olay hareket! Formasını fırlattı 21:31
A Milli Futbol Takımı'nın Letonya mesaisi başladı! A Milli Futbol Takımı'nın Letonya mesaisi başladı! 21:23
F.Bahçe farkı 2'ye çıkardı! İşte o anlar F.Bahçe farkı 2'ye çıkardı! İşte o anlar 21:21
Arda'dan akıl dolu pas! Alex'i hatırlattı Arda'dan akıl dolu pas! Alex'i hatırlattı 21:10
Daha Eski
F.Bahçe yeni sezon formasıyla sahada! F.Bahçe yeni sezon formasıyla sahada! 20:58
Final hızlı başladı! Golü izleyin Final hızlı başladı! Golü izleyin 20:54
Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 11'i açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 11'i açıkladı! 20:42
Belözoğlu: Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz Belözoğlu: Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz 19:57
Novak Djokovic tarihe geçti! Novak Djokovic tarihe geçti! 19:36
Jorge Jesus: Başakşehir'den daha iyiyiz! Jorge Jesus: Başakşehir'den daha iyiyiz! 19:26