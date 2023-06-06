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EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? | 2023 Emlak Konut Yenişehir Evleri başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Emlak Konut ve Türk Havayolları iş birliğinde, İstanbul'da ev sahibi olmayan kişilere yönelik yapılan projede geri sayım devam ediyor. Yüzde 20 peşinat ve yıllık ara ödemeler ile uzun vadede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurduğu projede, kura çekilişinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki Emlak Konut Yenişehir Evleri kura çekilişi ne zaman? 2023 Emlak Konut Yenişehir Evleri başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 08:00
EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? | 2023 Emlak Konut Yenişehir Evleri başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ | TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesinin ardından bu kez de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Havayolları ce Emlak Konut güvencesiyle, İstanbul'da ev sahibi olmayan kişilere yönelik bir çalışma başlattı. Düşük peşinat, uzun süreli vade seçeneği ve 1+1, 2+1, 3+1 seçenekleriyle İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenlerin başvurduğu Emlak Konut Yenişehir Evleri kapsamında kura çekilişinin ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor. Peki Emlak Konut Yenişehir Evleri kura çekilişi ne zaman? 2023 Emlak Konut Yenişehir Evleri başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Kura çekilişi Şirket tarafından müracaatlar tamamlandıktan sonra belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacaktır. Kura çekiminin başvuruların sona ermesinin ardından resmi bir duyuruyla başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

2023 EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru yapan kişilerin başvuru sonuçları, kura çekilişi ile belli olacaktır. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ PEŞİNAT NE KADAR?

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat ile ev sahibi olabilecek.

1+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI

Brüt: 58 m2
Vade: 120 ay
Satış Fiyatı: 2.088.000 TL
Peşinat (%20): 417.600 TL
1. Ara Ödeme (24. ay): 208.800 TL
2. Ara Ödeme (36. Ay): 208.800 TL
3. Ara Ödeme (48. Ay): 208.800 TL
1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 7.500 TL
2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 12.500 TL
3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 20.00 TL
4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 24.000 TL
5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 34.500 TL
6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 37.564 TL

2+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI

Brüt: 72 m2
Vade: 120 ay
Satış Fiyatı: 2.592.000 TL
Peşinat (%20): 518.400 TL
1. Ara Ödeme (24. ay): 259.200 TL
2. Ara Ödeme (36. Ay): 259.200 TL
3. Ara Ödeme (48. Ay): 259.200 TL
1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 10.000 TL
2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 15.000 TL
3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 25.000 TL
4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 30.000 TL
5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 42.750 TL
6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 46.322 TL

3+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI

Brüt: 102 m2
Vade: 120 ay
Satış Fiyatı: 3.672.000 TL
Peşinat (%20): 734.400 TL
1. Ara Ödeme (24. ay): 367.200 TL
2. Ara Ödeme (36. Ay): 367.200 TL
3. Ara Ödeme (48. Ay): 367.200 TL
1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 15.000 TL
2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 20.000 TL
3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 30.000 TL
4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 42.200 TL
5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 60.500 TL
6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 68.455 TL

EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ TASİTLERİ NE KADAR?

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat ödemelerinin ardından 120 ay vade ve 7.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a gerçekleştirilecek.

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